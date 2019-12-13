Сенат США единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян

Сенат Конгресса США в четверг единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году, пишет Newsru.com.
«Мы только что приняли резолюцию о геноциде армян, и это достойно и правильно, что Сенат тем самым становится на правильную сторону истории», – заявил демократ Роберт Менендес от штата Нью-Джерси, по инициативе которого была рассмотрена резолюция.
По принятым в верхней палате Конгресса правилам, любой сенатор может запросить согласие на рассмотрение и принятие законопроекта или резолюции, а также может и заблокировать законодательную инициативу. В четверг возражений на предложение Менендеса не последовало.
Ранее рассмотрение в верхней палате резолюции, признающей геноцид армян, блокировал республиканец Линдси Грэм от штата Южная Каролина.
Руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Тайипа Эрдогана Фахреттин Алтун заявил в четверг, что принятая Сенатом резолюция угрожает будущему двусторонних отношений между Анкарой и Вашингтоном.
«Поведение некоторых членов Конгресса США вредит турецко-американским отношениям. Одобренный вчера комитетом по иностранным делам Сената Конгресса США пакет санкций [против Турции] и принятая сегодня в Сенате армянская резолюция [о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году] угрожает будущему наших двусторонних отношений», – написал Алтун на своей странице в Twitter. Он также отметил, что «санкции и угрозы не помешают [Турции] защищать интересы национальной безопасности».
Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США в среду одобрил пакет санкций против Турции и ее финансового сектора в связи с проведением Анкарой военной операции на северо-востоке Сирии и покупкой российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Теперь документ поступит на рассмотрение Сената полного состава, где в него могут быть внесены коррективы. Схожий законопроект был одобрен Палатой представителей Конгресса США в конце октября.
В октябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил решение контролируемой демократами Палаты представителей Конгресса США признать геноцид армян в Османской империи. Он выразил надежду, что Сенат не повторит «подобной ошибки». За инициативу тогда проголосовали 405 конгрессменов, 11 высказались против.
Резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно в каждой палате Конгресса, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Таким образом законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная власть вправе игнорировать подобные документы.
В апреле президент США Дональд Трамп в своем заявлении, приуроченном к годовщине начала депортации армян из Константинополя, вновь не стал называть трагедию геноцидом. Его предшественник демократ Барак Обама в своих заявлениях на данный счет также избегал слова «геноцид».
В конце XIX – начале XX века в Османской империи велись гонения на армян, которые достигли пика в 1915 году, во время Первой мировой войны. Тогда было уничтожено более 1,5 миллиона армян. Армения называет эти события геноцидом. День памяти жертв геноцида армян отмечается 24 апреля: в этот день в Стамбуле 100 лет назад были задержаны и убиты более 800 представителей местной интеллигенции армянского происхождения.
Факт геноцида армянского народа в османской Турции признан многими государствами, Европейским парламентом и Всемирным советом церквей.
Турция не приемлет использование термина «геноцид» в отношении событий 1915 года, заявляя, что тогда в Османской империи шла братоубийственная война и все стороны несли большие потери. Анкара объявила об открытии османских архивов и пригласила историков изучить их "для выработки объективного подхода" к событиям 100-летней давности.
При этом турецкие власти строго придерживаются крайней точки зрения, безоговорочно отрицающей геноцид. Так, в 2015 году Турция отозвала своего посла в Вене, после того как парламент Австрии принял декларацию, осуждающую геноцид армян в Османской империи. До этого Турция отозвала посла из Ватикана после того, как Папа Римский Франциск употребил слово «геноцид», говоря о массовых убийствах армян. В 2016 году Турция отозвала своего посла в Берлине в знак протеста против того, что нижняя палата немецкого парламента (бундестаг) «подавляющим большинством" признала геноцид армян. В Анкаре это решение назвали «исторической ошибкой».
Государственная дума РФ приняла в 1995 году постановление «Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине – в Западной Армении».
В то же время некоторые страны отказываются признавать геноцид армян, опасаясь ухудшения отношений с Анкарой. Так, кнессет Израиля 14 февраля 2018 года отклонил законопроект о признании геноцида армян. Заместитель министра иностранных дел страны Ципи Хотовели заявила, что в Ереван была направлена парламентская делегация на 100-летие геноцида в 2015 году, но страна не будет занимать официальную позицию по этому вопросу из-за его сложности и дипломатических последствий, а также ярко выраженного политического характера.
Несмотря на общую границу, между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. В 2009 году в Цюрихе главы МИД двух государств подписали протоколы об установлении дипломатических отношений и о принципах взаимоотношений, однако эти документы не были ратифицированы сторонами. 1 марта 2018 года Армения объявила об аннулировании упомянутых протоколов.