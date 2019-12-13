Сенат США единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян

«Мы только что приняли резолюцию о геноциде армян, и это достойно и правильно, что Сенат тем самым становится на правильную сторону истории», – заявил демократ Роберт Менендес от штата Нью-Джерси, по инициативе которого была рассмотрена резолюция.

По принятым в верхней палате Конгресса правилам, любой сенатор может запросить согласие на рассмотрение и принятие законопроекта или резолюции, а также может и заблокировать законодательную инициативу. В четверг возражений на предложение Менендеса не последовало.

Ранее рассмотрение в верхней палате резолюции, признающей геноцид армян, блокировал республиканец Линдси Грэм от штата Южная Каролина.

Руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Тайипа Эрдогана Фахреттин Алтун заявил в четверг, что принятая Сенатом резолюция угрожает будущему двусторонних отношений между Анкарой и Вашингтоном.

«Поведение некоторых членов Конгресса США вредит турецко-американским отношениям. Одобренный вчера комитетом по иностранным делам Сената Конгресса США пакет санкций [против Турции] и принятая сегодня в Сенате армянская резолюция [о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году] угрожает будущему наших двусторонних отношений», – написал Алтун на своей странице в Twitter. Он также отметил, что «санкции и угрозы не помешают [Турции] защищать интересы национальной безопасности».

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США в среду одобрил пакет санкций против Турции и ее финансового сектора в связи с проведением Анкарой военной операции на северо-востоке Сирии и покупкой российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Теперь документ поступит на рассмотрение Сената полного состава, где в него могут быть внесены коррективы. Схожий законопроект был одобрен Палатой представителей Конгресса США в конце октября.

В октябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил решение контролируемой демократами Палаты представителей Конгресса США признать геноцид армян в Османской империи. Он выразил надежду, что Сенат не повторит «подобной ошибки». За инициативу тогда проголосовали 405 конгрессменов, 11 высказались против.

Резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно в каждой палате Конгресса, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Таким образом законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная власть вправе игнорировать подобные документы.

В апреле президент США Дональд Трамп в своем заявлении, приуроченном к годовщине начала депортации армян из Константинополя, вновь не стал называть трагедию геноцидом. Его предшественник демократ Барак Обама в своих заявлениях на данный счет также избегал слова «геноцид».