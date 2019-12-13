Выяснилось, сколько Сыырумаа заплатит за Батарейную крепость

Вчера правление Riigi Kinnisvara («Госимущество») утвердило покупателем морской крепости предприятие Nikolai Esimene OÜ, которое является дочерней фирмой U.S. Invest AS, принадлежащей предпринимателю Урмасу Сыырумаа, пишет Postimees.
Следующим шагом будет заключение договора продажи с покупателем. Сделка, предположительно, будет совершена в январе. Ранее Сыырумаа говорил, что планирует перестроить морскую крепость в современный городской центр, а инвестиция составит около 100 миллионов евро.
Председатель «Госимущества» Кати Кузьмин выразила удовольствие тем, что большая работа сделана, и покупатель Батарейной крепости утвержден: «И морская крепость, и окружающая ее зона получат новое дыхание и будут открыты для всех граждан. „Госимущество“, конечно, будет поддерживать нового собственника во время реставрации и застройки».
Начальной ценой открытых торгов были 4,5 миллиона евро. Целью продажи Батарейной крепости было найти покупателя зоны крепости, который был бы готов и способен привести в порядок Батарейную крепость, как важный памятник старины и застроить для города Таллинн и района Каламая важный район и всю среду. Для покупки Батарейной крепости вовремя поступило одно предложение, которое комиссия торгов оценила как отвечающее всем условиям.
Батарейная крепость расположена в имеющем свое лицо и развивающемся районе Пыхья-Таллинн в прибрежной зоне столицы. Крепость, имеющая самобытную архитектуру и своеобразное внутреннее архитектурное решении, узнаваема как с суши, так и с моря. Речь идет об историческом комплексе зданий, история которого насчитывает более 200 лет. Батарейная крепость состоит из четырех участков недвижимости: Каларанна-теэ, 29, Каларанна-теэ, 30, Каларанна-теэ, 32 и Весиленнуки-теэ, 2.