Выяснилось, сколько Сыырумаа заплатит за Батарейную крепость

Следующим шагом будет заключение договора продажи с покупателем. Сделка, предположительно, будет совершена в январе. Ранее Сыырумаа говорил, что планирует перестроить морскую крепость в современный городской центр, а инвестиция составит около 100 миллионов евро.

Председатель «Госимущества» Кати Кузьмин выразила удовольствие тем, что большая работа сделана, и покупатель Батарейной крепости утвержден: «И морская крепость, и окружающая ее зона получат новое дыхание и будут открыты для всех граждан. „Госимущество“, конечно, будет поддерживать нового собственника во время реставрации и застройки».

Начальной ценой открытых торгов были 4,5 миллиона евро. Целью продажи Батарейной крепости было найти покупателя зоны крепости, который был бы готов и способен привести в порядок Батарейную крепость, как важный памятник старины и застроить для города Таллинн и района Каламая важный район и всю среду. Для покупки Батарейной крепости вовремя поступило одно предложение, которое комиссия торгов оценила как отвечающее всем условиям.