Пт, 13.12.2019
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Грушко: учения НАТО – это калька холодной войны

Александр Грушко.

ФОТО: JOHN THYS/AFP

Планируемые НАТО в 2020 году в Восточной Европе учения Defender Europe не направлены на укрепление безопасности, и Россия их не приветствует, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Конечно, мы не приветствуем эти учения. Эти учения - это такая калька холодной войны. Смысл этих учений нам абсолютно понятен: главным элементом будет доставка подкреплений американских сил на европейский континент для того, чтобы "противостоять сопоставимому противнику". Никакого отношения к реальной ситуации в сфере безопасности в Европе это не имеет", - сказал Грушко журналистам.

"Это пустая трата ресурсов, создание дополнительных разделительных линий, ухудшение ситуации в сфере военной безопасности не только в Европе, но и в тех регионах, где вообще не существовало военного измерения в сфере безопасности", - добавил он.

Замминистра отметил, что страны НАТО сталкиваются с тем, как приспособить альянс к новым вызовам и угрозам, но никак не приспосабливаются и все время скатываются к тому, ради чего он создавался в 1949 году.

"Однажды Андерс Фог Расмуссен, бывший генеральный секретарь НАТО, заявил, что свою задачу видит в том, чтобы научить старую собаку новым трюкам. Как-то с новыми трюками пока не очень получается", - сказал Грушко.

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