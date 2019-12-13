Грушко: учения НАТО – это калька холодной войны

"Конечно, мы не приветствуем эти учения. Эти учения - это такая калька холодной войны. Смысл этих учений нам абсолютно понятен: главным элементом будет доставка подкреплений американских сил на европейский континент для того, чтобы "противостоять сопоставимому противнику". Никакого отношения к реальной ситуации в сфере безопасности в Европе это не имеет", - сказал Грушко журналистам.

"Это пустая трата ресурсов, создание дополнительных разделительных линий, ухудшение ситуации в сфере военной безопасности не только в Европе, но и в тех регионах, где вообще не существовало военного измерения в сфере безопасности", - добавил он.

Замминистра отметил, что страны НАТО сталкиваются с тем, как приспособить альянс к новым вызовам и угрозам, но никак не приспосабливаются и все время скатываются к тому, ради чего он создавался в 1949 году.