Эксперты: популярные сайты сравнения цен на отели могут ввести пользователей в заблуждение

Британские эксперты компании Money Saving Expert провели исследование популярных сервисов по онлайн-поиску отелей и сравнения цен. В частности, проанализированы интернет-платформы Kayak и Trivago. Оказалось, что топ-предложения, являющиеся первыми в результатах выдачи могут быть не самыми выгодными, пишет Turizm.

Специалисты сначала изучили цены номеров в почти сотни отелей в Лондоне, Нью-Йорке и Париже на разное количество дней и гостей. Затем нашли пять лучших отелей в списке сайтов и обнаружили, что наиболее заметное предложение в среднем на 2,5-2,9% дороже самых бюджетных вариантов. Разница составила на Trivago 20,6%, а на Kayak - 11,8%. Например, самое первое предложение, выскакивающее при поиске отеля на Тенерифе, составляло 69 фунтов стерлингов (80 евро). Хотя в то же время можно найти предложения за 63 фунта (74 евро).

Чтобы не переплачивать, эксперты советуют проверять все предложения, а не только выделенные и рекомендованные. Кроме того, пользователям советуют сортировать варианты отелей на сайте по цене. Представители Money Saving Expert также заявили, что такие сайты сравнения как Kayak и Trivago являются хорошим вариантом для поиска низких цен, но расследование показало, что путешественникам стоит быть внимательными и перепроверять все предложения несколько раз. «Каковы бы ни были оправдания этих сайтов, они точно знают, что делают. В конечном итоге, цель сервисов – увеличить свою прибыль», - заявили эксперты.