Подкаст: «Как же бесит!» работающая мамочка

Дорогие читатели Rus.Postimees, текст ниже – это лишь первые несколько минут подкаста, поэтому советуем слушать его полностью, нажав на кнопочку play выше или в приложении Spotify и Apple Podcasts.

Катя: Всем привет, я Екатерина Павлова.

Олеся: Здравствуйте, я Олеся Лагашина и я работающая мама.

Катя: Прозвучало, будто мы на встрече анонимных алкоголиков. Собственно, к алкоголикам порой испытывают больше жалости, чем к работающим мамам.

Олеся: Я не уверена, что работающие мамы нуждаются в жалости, но иногда меня искренне удивляет отношение к ним. Даже если на уровне деклараций у нас приветствуется, когда женщина рожает детей и продолжает карьеру, все равно, у нас полно в обществе консервативных предрассудков и многие по-прежнему считают, что место женщины на кухне. С другой стороны, у нас очень завышенные требования к матерям, которые пытаются совмещать работу с воспитанием детей.

Катя: Ну про жалость я имела в виду, что от алкоголиков общество требует только прилично себя вести, в то время как от работающей мамы - содержать дом в чистоте, кормить семью правильной пищей, никакого фастфуда, с ребенком заниматься и всячески его развивать и про мужа не забывать, потому что если он уйдет, половина скажет, что это потому что жена-карьеристка и на него забила.

На самом деле, мы решили записать этот подкаст, потому что на днях премьер-министром Финляндии стала 34-летняя Санна МарИн, у которой на руках почти двухлетняя дочь. Сама Марин говорила в интервью, что ухаживать за ребенком ей активно помогают ее родственники и муж. Я уверена, что найдутся женщины, которые скажут, что Марин — горе-мать, потому что ее дочке два годика, а мама решила возглавить целое правительство. Олеся, вот расскажи честно, как мама и начальница, как ты справляешься?

Олеся: Это классная новость, на самом деле. Приятно видеть у соседей в качестве премьера симпатичную молодую женщину, которая к тому же росла в однополой семье. Я считаю, ее взлет - это такой наглядный пример того, что ультраконсерваторы, мягко говоря, не правы, когда говорят о несостоятельности таких семей и печальном якобы будущем детей, которые их усыновляют. Вот вам совершенно прекрасный пример обратного.