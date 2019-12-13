Подкаст: «Как же бесит!» работающая мамочка
Это шестой эпизод подкаста «Как же бесит!», в котором главный редактор Rus.Postimees Олеся Лагашина и журналист Екатерина Павлова говорят о событиях и явлениях, которые цепляют, возмущают и просто бесят.
Дорогие читатели Rus.Postimees, текст ниже – это лишь первые несколько минут подкаста, поэтому советуем слушать его полностью, нажав на кнопочку play выше или в приложении Spotify и Apple Podcasts.
Катя: Всем привет, я Екатерина Павлова.
Олеся: Здравствуйте, я Олеся Лагашина и я работающая мама.
Катя: Прозвучало, будто мы на встрече анонимных алкоголиков. Собственно, к алкоголикам порой испытывают больше жалости, чем к работающим мамам.
Олеся: Я не уверена, что работающие мамы нуждаются в жалости, но иногда меня искренне удивляет отношение к ним. Даже если на уровне деклараций у нас приветствуется, когда женщина рожает детей и продолжает карьеру, все равно, у нас полно в обществе консервативных предрассудков и многие по-прежнему считают, что место женщины на кухне. С другой стороны, у нас очень завышенные требования к матерям, которые пытаются совмещать работу с воспитанием детей.
Катя: Ну про жалость я имела в виду, что от алкоголиков общество требует только прилично себя вести, в то время как от работающей мамы - содержать дом в чистоте, кормить семью правильной пищей, никакого фастфуда, с ребенком заниматься и всячески его развивать и про мужа не забывать, потому что если он уйдет, половина скажет, что это потому что жена-карьеристка и на него забила.
На самом деле, мы решили записать этот подкаст, потому что на днях премьер-министром Финляндии стала 34-летняя Санна МарИн, у которой на руках почти двухлетняя дочь. Сама Марин говорила в интервью, что ухаживать за ребенком ей активно помогают ее родственники и муж. Я уверена, что найдутся женщины, которые скажут, что Марин — горе-мать, потому что ее дочке два годика, а мама решила возглавить целое правительство. Олеся, вот расскажи честно, как мама и начальница, как ты справляешься?
Олеся: Это классная новость, на самом деле. Приятно видеть у соседей в качестве премьера симпатичную молодую женщину, которая к тому же росла в однополой семье. Я считаю, ее взлет - это такой наглядный пример того, что ультраконсерваторы, мягко говоря, не правы, когда говорят о несостоятельности таких семей и печальном якобы будущем детей, которые их усыновляют. Вот вам совершенно прекрасный пример обратного.
Я, правда, не уверена, что хотела бы что-то возглавлять, когда ребенку всего два года. Хотя со мной именно так и получилось. Я вышла на работу, как раз когда сыну два исполнилось, я вышла сразу на две работы: причем одна была мне совершенно незнакома - на телевидении, где я стала делать свою передачу, чего я до тех пор никогда не делала и училась на ходу, а вторая предполагала руководство довольно большим на тот момент отделом из 33 человек, с загрузкой примерно 24/7. И в общем, никто не был к этому готов. Ни коллеги, ни работодатели, ни, естественно, мой ребенок, который совершенно не оценил мое отсутствие дома, только начинал привыкать к садику и постоянно болел. И, в общем, вряд ли бы я справилась - и в какой-то мере, наверное, не справилась - если бы не помощь моих родителей.
Катя: А у тебя было такое, когда мама или папа приходят домой, а ребенок, которого они редко видят, не узнает родителей? И родитель чувствует себя просто ужасно.
Олеся: Такого никогда не было, ребенок меня все-таки видел. Но он тогда пошел в детский сад, причем это мне еще повезло, что я его так рано туда все-таки устроила: далеко не всегда это возможно, есть проблемы с местами. И у ребенка проблемы с поведением возникли немедленно, к тому же он сразу стал болеть. Соответственно, кто-то должен был сидеть с ним дома, и это был адище.
Катя: Я хоть и не мама, но то, что я уяснила от своих подруг, ставших мамами, всех их пытаются научить правильно жить и воспитывать детей. То есть если мама уходит с работы и сидит дома, ее гнобят за леность, если, наоборот, работает, ее гнобят, что она мало проводит времени с детьми, плохо воспитывает и, если ребенок начинает себя плохо вести, сразу в этом виновата мама. Почему-то пап вот вообще не трогают.
Олеся: Бог с ними, с папами. Меня, на самом деле, ужасно бесит, когда кто-то начинает предъявлять претензии à la “родители, займитесь уже своими детьми, если у вас ребенок не успевает в эстонской школе, это только ваша несделанная работа”. Кто бы спорил. Естественно, любой косяк у детей - это косяк родителей. Но мне очень хотелось бы узнать, как должна раскорячиться, например, мать-одиночка, если просто не на кого свалить часть работы Если приходится быть добытчиком в семье и при этом безукоризненной курицей-наседкой. Ты пришла полудохлая домой с работы, отработав, допустим, с 8 часов, и ребенок требует, чтобы ты с ним поиграла. А если ты с ним не поиграла, он тебя слушаться никогда не будет.
Катя: Вот для этого есть курсы "Открой в себе богиню".
Продолжение слушайте в подкасте.
- Как у нас организована система декретных отпусков и детских пособий
- Почему у нас фактически платное дошкольное образование при бесплатном высшем
- Откуда у женщин неуместный оптимизм в оценке перспективности карьеры после рождения детей
- Что думает о современной модели семьи бывший журналист, а ныне пресс-секретарь управы Пыхья-Таллинна Максим Рогальский
- Как же бесит, что наше общество все еще консервативно