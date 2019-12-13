Cозданная эстонцами компьютерная игра стала главным триумфатором церемонии Game Awards

Cозданная эстонцами игра в жанре RPG была представлена в четырех категориях: лучшая история, лучшая RPG-игра, лучшая инди-игра и лучший дебют инди-разработчика. Disco Elysium в итоге одержала победу во всех номинациях, в которых была представлена.

Таким образом, хотя творение ZA/UM осталось без титула лучшей игры года - он достался японской игре Sekiro: Shadows Die Twice - авторы Disco Elysium покинули церемонию с самым большим количеством наград.

Фавориту The Game Awards — Death Stranding — удалось заполучить только три статуэтки, хотя он претендовал на 11.

Представитель ZA/UM Хелен Хиндпере заявила, принимая награду за лучший нарратив, что уже само по себе участие в конкурсе Game Awards абсолютно сюрреалистично, а победа - волнующий опыт.

В своем выступлении она поблагодарила всех, кто верил в игру, а также игровую индустрию в целом, за теплый прием. Конечно, она не упустила из виду фанатов ZA/UM и Disco Elysium, которым, по словам Хиндпере, удалось доказать, что основанные на повествовании игры играют важную роль в игровой индустрии.

Ядро эстонской студии трудится в Англии (Брайтоне и Лондоне), но в разработке также принимали участие в Эстонии, Китае, Польше и Румынии. Всего над игрой работало более ста человек.

Ранее Rus.Postimees писал, что Disco Elysium собирает хвалебные отзывы со всей уголков Земли. Уже через месяц после публикации игры на крупнейшей игровой платформе Steam она стала самым раскупающимся товаром.

Disco Elysium — это игра в жанре РПГ, действие которой происходит в вымышленном мире. В игре очень важную роль занимают диалоги, написанные простым и разговорным стилем. Игра начинается с того, что главного героя – офицера полиции с пристрастием к алкоголю, привлекают к расследованию убийства в городе Ревачол.