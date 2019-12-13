В народе шепчутся, что Путин в следующем году приедет в Сетумаа

«Да, так говорят», – признается управляющий магазином мыла в деревне Кoлocoвa Сильвер Хюдси. Именно в этой деревне 1 августа 2020 года пройдет День сетуского королевства. Откуда именно пошел слух, никто точно не знает. Однако знаков, по которым предсказали приезд высокопоставленного гостя, было несколько.

Слухи подогревались тем, что летом в деревне Колосова остановился кортеж черных автомобилей, мол, телохранители Путина приехали, чтобы осмотреться. На самом же деле кортеж, остановившийся в августе в Сетумаа, принадлежал Керсти Кальюлайд. Не осталось незамеченным и то, что наш президент посетила Москву в этом году и пригласила президента России в гости.

Кадриорг в недоумении. «У меня отсутствует какая-либо информация, могут ли и как организаторы Дня сетуского королевства приглашать глав других государств на мероприятие», – говорит советник по связям с общественностью президента Таави Линнамяэ.