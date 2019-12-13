"У меня нет ощущения, что WADA еще существует": экс-паралимпийка возмущена слишком мягким решением по России

Бронзовый призер Паралимпийских игр 2008 года британка Вики Аггар решила выйти из состава комиссии спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в знак протеста против отказа исполкома организации поддержать призыв комиссии спортсменов ужесточить наказание для российских атлетов из-за допингового скандала, пишет DW.com.

BREAKING: British former Paralympian Vicki Aggar has resigned from the WADA Athlete Committee over its refusal to issue Russia with a blanket ban for tampering with lab data. Statement here: pic.twitter.com/L0utLQXbPP — Dan Roan (@danroan) 12 декабря 2019 г.

"Не могу быть частью организации, которая ставит политику выше принципов", - говорится в заявлении Аггар, которое в пятницу, 13 декабря, обнародовал в своем микроблоге Twitter журналист британской медиакомпании ВВС Дэн Роан.

"У меня нет ощущения, что WADA еще существует. Слишком много политических игр (или махинаций), конфликтов и личных интересов привели к слишком большому количеству плохих решений, компромиссов и нарушенных обещаний", - говорится в документе.

Призыв комиссии спортсменов WADA

В заявлении Вики Аггар отмечается, что WADA даже отказалась опубликовать на своем веб-сайте обращение собственной комиссии спортсменов об ужесточении санкций против российских атлетов.