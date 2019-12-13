В праздники пойдут дополнительные поезда в Москву

Дополнительный поезд номер 234 отправится из Москвы 27 и 28 декабря и 2 января в 18.45, а также 30 декабря в 16.20 и в период с 4 по 7 января в 18.15, сообщает сайт GoRail.

Дополнительный поезд Таллинн-Москва номер 234 будет выходить из Таллинна 29 декабря и 3 января и в период с 5 по 8 января в 18.35.