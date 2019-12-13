Читатель: что будет между терминалами А и D таллиннского порта?

Отвечает старейшина района Кесклинн Владимир Свет:

«В Кесклинне в следующем году будет спроектирован и построен целый ряд новых велосипедных и пешеходных дорожек: будет построена велосипедная и пешеходная дорожка, соединяющая улицу Фильтри с Кадриоргом, а также спроектирована дорожка между Кадриоргом и Маяка. Кроме этого, будут реконструированы улицы Кундери и Поска, на которых также появятся отдельные велодорожки и более удобные пешеходные дорожки. Более удобными для велосипедистов станут улица Пикк (на отрезке Олевимяги – Раннамяэ) и улица Койду (на отрезке Палдиское шоссе – улица Эндла), реконструкция которой уже идет. Также будет осуществлен второй этап строительства велосипедной и пешеходной дорожки Вильяндиского шоссе, которая соединится с дорожкой Ярве.

В районе пассажирского порта велосипедное движение будет развиваться сразу в трех направлениях. Во-первых, город начал проектирование велосипедно-пешеходной дорожки через территорию порта, которая соединит два терминала. В зависимости от того, когда будет готов проект, она будет построена в 2020 или в 2021 году. Кроме того, Таллиннский порт в ближайшие годы построит разводной мост, который соединит две части упомянутой дорожки. Во-вторых, начнется проектирование велосипедной дорожки на улице Ахтри. В-третьих, начнется составление проекта реконструкции улиц Йыэ и Пронкси, в результате которого там также появятся отдельные велодорожки.

Главная логика в строительстве велосипедных дорожек заключается в том, чтобы связать их между собой в единую сеть и таким образом улучшить передвижение по району на велосипеде».