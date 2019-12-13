Жители Венеции после ноябрьского наводнения жалуются на нехватку туристов

По словам представителей объединения, туристы покинули город, ранее страдавший от избытка гостей, пишет Turizm. Причинами сложившейся ситуации стало наводнение, произошедшее в Венеции месяц назад. Согласно данным ассоциации, почти в 300 отелях в историческом центре города, а также во многих других объектах размещения отменена почти половина броней. Спрос значительно упал даже на праздничные даты. В Federalberghi заявили, что еще никогда не сталкивались с таким положением дел.

При этом эксперты констатируют увеличение спроса на другие направления области. Ожидается, что посещаемость гор Венето (Доломитовые Альпы) этой зимой станет рекордной за последние несколько лет. Такому результату способствует не только перераспределение турпотока, но и обильные снегопады. Неплохие показатели также демонстрирует в канун Нового года Верона и термальные курорты Абано и Монтегротто. Мэр Венеции Луиджи Бруньяро после оглашения печальной статистики обратился к туристам из других стран с просьбой вернуться. Он заявил, что город сумел пережить драматический период истории. «Венеция снова начала жить», - добавил градоначальник.