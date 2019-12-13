На кону миллионы: в Институте Нурксе ТТУ будет проведен аудит Европейской комиссии

В августе издание писало, как, по заверению нескольких молодых ученых, в рамках финансируемого Европой научного проекта OGI платили зарплату людям, которые в действительности в нем участия не принимали. Также производились манипуляции с таблицами отработанного времени и нагрузки.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве со льготами. ТТУ созвал следственную комиссию, которая пришла к выводу, что ошибки при управлении проектом, конечно, были, и отметила, что под таблицами нет подписей, однако, заявила, что утверждения Postimees об обмане безосновательны.

Отчет комиссии был отправлен и в Европейскую комиссию. По данным издания, сам университет готов признать ошибку лишь на сумму в 17 000 евро.

Несмотря на выводы университета, вчера из Европейской комиссии сообщили, что в вузе будет проведен основательный аудит по трем проектам. Все они относятся к Институту Нурксе.

Кроме OGI аудиту будет подвергнут и проект Tropico, который связан с изучением инновативного и основанного на сотрудничестве государственного управления, профинансированный в размере 245 000 евро.

Но большего внимания заслуживает также попадающий под аудит проект TOOP, который получил от Европейской комиссии восемь миллионов евро. Доля ТТУ в этой сумме составила 1,6 миллиона. Неизвестно, будет ли аудит касаться и участия партнеров.

TOOP – это масштабный международный проект, который управляется из Эстонии, и за который отвечает попавший в эпицентр скандала с OGI профессор Роберт Криммер. Руководимый Криммером OGI получил в качестве дотации почти 279 000 евро.

И OGI, и TOOP связаны с эстонским Министерством экономики и коммуникаций. Комиссия может проводить случайный аудит проектов, также это происходит в случае возникновения подозрений. В отношении ТТУ применили особый порядок, поскольку аудит будет проводить собственный отдел Европейской комиссии (чаще всего услугу заказывают внутри страны).

Теперь у университета есть десять дней, чтобы назначить человека, который будет общаться с комиссией и предоставлять ей документы. После этого ЕК запросит отчетность и, вероятнее всего, направит своего работника в Эстонию для проведения собеседований и изучения документации на месте.

После этого аудитор составит предварительный отчет, и в течение 30 дней у вуза будет время для составления отзыва. Весь процесс займет несколько месяцев, возможно, полгода и больше.

В результате аудита может получиться, что Европейский союз потребует вернуть проектные деньги или снизит дотации.

Такие аудиты обычно очень основательные и значительными могут стать даже мелочи.

В течение последних пяти лет Департамент научных исследований Европейской комиссии провел в Эстонии три аудита. В двух случаях деньги потребовали вернуть. Итого речь идет о сумме в 192 000 евро.

Вчера и позавчера получить комментарий ТТУ не удалось.

14 ноября в интервью с проректором вуза, руководившим следственной комиссией, Ренно Вейнтхалем, журналисты Postimees спросили, могут ли выявленные нарушения привести к тому, что Европейская комиссия предъявит требование о возврате денег.