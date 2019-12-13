Фото: в Германии при взрыве в жилом доме пострадали 25 человек
Взрыв произошел в жилом доме в немецком городе Бланкенбург. Пострадали не менее 25 человек, сообщает местная полиция.
«Около 8.55 произошел взрыв в многоквартирном доме на улице Бертольда Брехта в Бланкенбурге», – сообщила полиция Магдебурга в своем Twitter.
По словам представителя полиции Уве Беккера, раненых может оказаться более 25 человек. Причины ЧП не известны, другие подробности не сообщаются.
#Update #Blankenburg1312— Polizei Magdeburg (@Polizei_MD) 13 декабря 2019 г.
Bei der #Explosion wurden 25 Bewohner zum Teil schwer verletzt. Im Polizeirevier Harz in Halberstadt wurde ein Einsatzstab eingerichtet. Gegenwärtig werden der Unglücksbereich weiträumig abgesperrt und weitere Bewohner evakuiert. pic.twitter.com/uHxTUUSwUi
Из дома вывели всех жильцов, здание оцепили, проводится эвакуация из ближайших домов.
По данным Bild, в квартире, в которой, предположительно, случился взрыв нашли погибшего.