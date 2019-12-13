Пт, 13.12.2019
Если мы говорим о радионуклидах в Эстонии, то мы уже имеем во многих местах предельную нагрузку на окружающую среду. Андрей Гудим

Фото: в Германии при взрыве в жилом доме пострадали 25 человек
СМИ также сообщают об одном погибшем

Фото с места событий.

ФОТО: STRINGER/REUTERS

Взрыв произошел в жилом доме в немецком городе Бланкенбург. Пострадали не менее 25 человек, сообщает местная полиция.

«Около 8.55 произошел взрыв в многоквартирном доме на улице Бертольда Брехта в Бланкенбурге», –  сообщила полиция Магдебурга в своем Twitter. 

По словам представителя полиции Уве Беккера, раненых может оказаться более 25 человек. Причины ЧП не известны, другие подробности не сообщаются.

Из дома вывели всех жильцов, здание оцепили, проводится эвакуация из ближайших домов.

По данным Bild, в квартире, в которой, предположительно, случился взрыв нашли погибшего.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ