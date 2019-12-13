Золотая жила: премии госчиновников достигают 10 000 евро

Эстонские государственные ведомства радуют своих сотрудников премиями и дополнительными выплатами. Особенно отличилось Министерство юстиции, где одному чиновнику была выплачена сумма, превышающая 10 000 евро, пишет Äripäev.
17 чиновников получили при этом прибавку к окладу свыше 7000 евро.
Напомним, если пять лет назад в Эстонии имелись более 167 000 человек, чей месячный доход был ниже нынешней минимальной заработной платы, то есть 540 евро в месяц, то на данный момент их количество сократилось вдвое, до 88 515 налогоплательщиков. А количество высокооплачиваемых работников за это же время увеличилось более чем вдвое.
Рост зарплат в Эстонии в основном обусловлен именно их ростом в публичном секторе. В госучреждениях и на предприятиях зарплата выросла на 10,3%, в то время как в частных фирмах – всего на 7,5%.