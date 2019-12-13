Оплати штраф и спи спокойно: новый сайт упростит жизнь нарушителям

Проехали мимо камеры контроля скорости и увидели красную вспышку, но извещение так и не получили? Теперь достаточно зайти на сайт https://hoiatustrahv.politsei.ee/, где можно получить всю необходимую информацию о неоплаченных штрафах.

На сайте имеются банковские ссылки, так что собственник или уполномоченный пользователь транспортного средства сможет сразу оплатить предупредительный штраф.

Вход на сайт возможен с помощью ID-карты, mobiil-ID, Smart-ID или банковской ссылки. На портале отображается информация о неоплаченных штрафах, получателем которых является ответственный пользователь автомобиля или собственник (например, предприятие), который уполномочил то или иное лицо управлять транспортным средством.

По словам полиции, с открытием портала улучшится доступность к информации о неоплаченных штрафах, а также автомобилисты теперь могут без лишних хлопот оплатить штрафы. В то же время с открытием портала должно сократиться число штрафов, которые отправляют нарушителям заказным письмом. Также снижается риск совершения ошибки при оплате штрафа.