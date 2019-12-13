Оплати штраф и спи спокойно: новый сайт упростит жизнь нарушителям

Как сообщает на своей страничке в Facebook Центр надзора за дорожным движением, Департамент полиции и погранохраны запустил специальный портал, где собственники или ответственные пользователи автомобилей могут найти информацию о неоплаченных предупредительных штрафах.
Проехали мимо камеры контроля скорости и увидели красную вспышку, но извещение так и не получили? Теперь достаточно зайти на сайт https://hoiatustrahv.politsei.ee/, где можно получить всю необходимую информацию о неоплаченных штрафах.
На сайте имеются банковские ссылки, так что собственник или уполномоченный пользователь транспортного средства сможет сразу оплатить предупредительный штраф.
Вход на сайт возможен с помощью ID-карты, mobiil-ID, Smart-ID или банковской ссылки. На портале отображается информация о неоплаченных штрафах, получателем которых является ответственный пользователь автомобиля или собственник (например, предприятие), который уполномочил то или иное лицо управлять транспортным средством.
По словам полиции, с открытием портала улучшится доступность к информации о неоплаченных штрафах, а также автомобилисты теперь могут без лишних хлопот оплатить штрафы. В то же время с открытием портала должно сократиться число штрафов, которые отправляют нарушителям заказным письмом. Также снижается риск совершения ошибки при оплате штрафа.
Посетитель портала сможет увидеть как неоплаченные штрафы, назначенные за проезд на запрещающий сигнал светофора, так нарушения скоростного режима, зафиксированные стационарными и передвижными фоторадарами.