Нарвский «Транс» лишился одного из лучших игроков – Эдуарда Головлева

Отыгравший последние два сезона за нарвский «Транс» нападающий Эдуард Головлев (22) продолжит карьеру в таллиннском «Калеве», пишет Rus.ERR.
«Официально контракт пока не подписан, но на словах мы уже обо всем договорились», – сказал в пятницу, 13 декабря, Эдуард Головлев ERR.
По словам футболиста, решение сменить команду было вызвано в том числе и желанием жить в родном городе.
В предыдущем чемпионате Эдуард Головлев провел за «Транс» 19 матчей в чемпионате Эстонии, в которых забил 7 голов. С учетом поединков в Кубке Эстонии он забил за «Транс» 20 голов.