Пт, 13.12.2019
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Нарвский «Транс» лишился одного из лучших игроков – Эдуарда Головлева

Эдуард Головлев

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Отыгравший последние два сезона за нарвский «Транс» нападающий Эдуард Головлев (22) продолжит карьеру в таллиннском «Калеве», пишет Rus.ERR.

«Официально контракт пока не подписан, но на словах мы уже обо всем договорились», – сказал в пятницу, 13 декабря, Эдуард Головлев ERR.

По словам футболиста, решение сменить команду было вызвано в том числе и желанием жить в родном городе.

В предыдущем чемпионате Эдуард Головлев провел за «Транс» 19 матчей в чемпионате Эстонии, в которых забил 7 голов. С учетом поединков в Кубке Эстонии он  забил за «Транс» 20 голов.

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