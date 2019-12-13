Ностальгическая галерея: помните рождественские сладости прошлых десятилетий?

Вот уже около ста лет кондитерская фабрика «Kaлев», а до этого и ее предшественники, традиционно выпускает к каждому Рождеству и Новому году лимитированную праздничную коллекцию. Изначально для оформления конфетных коробок использовалась литография. На протяжении десятилетий мотивы также рисовали вручную, а затем печатали на коробках.

В советское время о рождественских сладостях пришлось забыть – на смену им пришли сладости новогодние. Изменились и надписи на упаковках – часто они были только русскоязычными. В 1950-х в моду вошли акварельная техника и реалистичные красочные иллюстрации. В 60-х мода изменилась – в дизайне можно было заметить больше свободы и озорства. На рубеже 70-х и 80-х в дизайне упаковок уже активно использовалась фотография, но качество снимков было посредственным, хоть оформлению и уделяли много внимания.

В первые годы новой независимой Эстонии популярен был ретро-дизайн, характерный для первой Эстонской Республики. Для современных упаковок, за редкими исключениями, этикетки больше не расписывают вручную – дизайнеры преимущественно пользуются компьютерными программами.

К сожалению, об авторах рождественских упаковок сохранилось совсем немного информации – хоть многие художники в советские годы и получали зарплату в «Kалеве», в большинстве случаев речь, судя по всему, шла о совместной работе нескольких человек. И все же имена некоторых художников нам известны – например, в 1980-х оформление новогодних плиток шоколада создавала прикладной график Хелле-Марет Саранди, а авторство рождественских упаковок коллекции 1997 года принадлежит Хейки Эрнитсу.