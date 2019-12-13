Пт, 13.12.2019
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  • Попавшийся на налоговом мошенничестве бизнесмен, чтобы избежать тюрьмы, заплатит государству круглую сумму

Попавшийся на налоговом мошенничестве бизнесмен, чтобы избежать тюрьмы, заплатит государству круглую сумму

Пярнуский уездный суд подтвердил соглашение между прокуратурой и Эрки Нылваком

ФОТО: Urmas Luik

В начале ноября Postimees писал, что сотрудники Налогово-таможенного департамента задержали в летней столице трех человек, подозревающихся в мошенничестве с налогами на сумму около полумиллиона евро. К настоящему времени один из обвиняемых согласился заплатить государству почти 400 000 евро, большую часть которых составляют не уплаченные налоги.

Позавчера суд подтвердил, что прокуратура заключила соглашение с обвиняемым Эрки Нылваком и его защитником. Тем самым, занимающийся развитием недвижимости Нылвак и паевое товарищество Sonoran были признаны виновными в уклонении от налоговых обязанностей.

По условиям соглашения суд оштрафовал компанию на штраф в размере 10 000 евро, а Нылвак был приговорен к двум годам лишения свободы условно. Реально Нылвак сядет за решетку в случае, если снова совершит преступление во время трехлетнего испытательного срока.

Кроме того, по соглашению, признанным виновными Нылваку и его фирме предстоит вернуть государству неуплаченные налоги плюс проценты: более 380 000 евро.

Нылвак, задержанный 29 октября, был освобожден из-под стражи после того, как соглашение было утверждено.

"Требование  Налогово-таможенного департамента представляло собой сумму незадекларированных и невыплаченных сумм подоходного налога и процентов, начисленных с течением времени", - пояснил прокурор по особым делам Ляэнеской прокуратуры Кайдо Туулемяэ.

По словам прокурора, Нылвак был представителем трех паевых товариществ - Stiir, Maxter Halduse ja Sonoran. Прокуратура вменяла ему умышленный отказ от регистрации этих предприятий для уплаты налога с оборота. 

"Приговор еще раз подтверждает старую истину о том, что преступление не окупается", - отметил Туулемяэ.

Редакция неоднократно пыталась связаться с Нылваком, но застать его так и не удалось.

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