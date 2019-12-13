Попавшийся на налоговом мошенничестве бизнесмен заплатит государству круглую сумму, чтобы избежать тюрьмы

Позавчера суд подтвердил, что прокуратура заключила соглашение с обвиняемым Эрки Нылваком и его защитником. Тем самым, занимающийся развитием недвижимости Нылвак и паевое товарищество Sonoran были признаны виновными в уклонении от налоговых обязанностей.

По условиям соглашения суд оштрафовал компанию на штраф в размере 10 000 евро, а Нылвак был приговорен к двум годам лишения свободы условно. Реально Нылвак сядет за решетку в случае, если снова совершит преступление во время трехлетнего испытательного срока.

Кроме того, по соглашению, признанным виновными Нылваку и его фирме предстоит вернуть государству неуплаченные налоги плюс проценты: более 380 000 евро.

Нылвак, задержанный 29 октября, был освобожден из-под стражи после того, как соглашение было утверждено.

"Требование Налогово-таможенного департамента представляло собой сумму незадекларированных и невыплаченных сумм подоходного налога и процентов, начисленных с течением времени", - пояснил прокурор по особым делам Ляэнеской прокуратуры Кайдо Туулемяэ.

По словам прокурора, Нылвак был представителем трех паевых товариществ - Stiir, Maxter Halduse ja Sonoran. Прокуратура вменяла ему умышленный отказ от регистрации этих предприятий для уплаты налога с оборота.

"Приговор еще раз подтверждает старую истину о том, что преступление не окупается", - отметил Туулемяэ.