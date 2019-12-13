Видео: в Мексике на 3D-принтере напечатали первые два дома для малоимущих семей

Дома были напечатаны из специальной бетонной смеси на принтере Icon Vulcan II, разработанном для работы в удаленной сельской местности, где традиционное строительство затруднено из-за непредсказуемой погоды и ограниченных ресурсов. При проектировании домов учитывалась повышенная сейсмоактивность в районе строительства.

Площадь типового дома с двумя спальнями, гостиной, кухней и санузлом составляет 46,5 квадратного метра, а на его печать уходит около 24 часов. Всего компании планируют возвести в поселке 50 таких домов. Стоимость печати одного дома партнеры не раскрывают.

Первые напечатанные дома оснащены всем необходимым для жизни. Ожидается, что семьи, для которых были построены эти дома, переедут в них в начале 2020 года.