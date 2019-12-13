При задержании размахивавшего ножом мужчины полицейские применили электрошокер

Вчера около 19.35 полиция получила вызов в город Валга в квартиру на улице Пуйестеэ, где 31-летний пьяный человек ругал свою жену, размахивал ножом и угрожал причинить себе вред, пишет Lõuna-Eesti Postimees .

«Прибывший на место патруль попытался сначала поговорить с человеком, который сидел на кухне и хотел нанести себе повреждения, и убедить его выпустить из рук нож, но он продолжил размахивать ножом и несколько раз подносил его к своему горлу, - рассказал глава патрульной службы Юго-восточного отделения полиции Мадис Соэкаруск. - Агрессивный человек не подчинился неоднократным приказам полицейских положить нож, поэтому стражи правопорядка использовали электрошокер».