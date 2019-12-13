Картина дня: находчивый мошенник, последствия Брекзита для Эстонии и премии госчиновников

«Виагра» и 60-летняя мама на телефоне: мошенник воспользовался похотливостью людей

В бизнес по продаже запрещенных средств для повышения потенции и масштабное мошенничество были вовлечены сотни клиентов. Читать далее...

В народе шепчутся, что Путин в следующем году приедет в Сетумаа

Осенью в Сетумаа начал распространяться слух, что на День сетуского королевства в следующем году приедет президент. Читать далее...

ЕС продлил экономические санкции в отношении России

Секторальные санкции ЕС в отношении российской экономики продлены до конца июля 2020 года. Их отмена увязана с выполнением Москвой минских договоренностей по урегулированию конфликта на востоке Украины. Читать далее...

В Мустамяэ автобус сбил стоявшую на остановке 13-летнюю девочку и протаранил другой автобус

В пятницу утром в столичном районе Мустамяэ произошло ДТП с участием городского автобуса. Читать далее...

Золотая жила: премии госчиновников достигают 10 000 евро

Эстонские государственные ведомства радуют своих сотрудников премиями и дополнительными выплатами. Особенно отличилось Министерство юстиции, где одному чиновнику была выплачена сумма, превышающая 10 000 евро. Читать далее...

Выяснилось, сколько Сыырумаа заплатит за Батарейную крепость

Вчера правление Riigi Kinnisvara («Госимущество») утвердило покупателем морской крепости предприятие Nikolai Esimene OÜ, которое является дочерней фирмой U.S. Invest AS, принадлежащей предпринимателю Урмасу Сыырумаа. Читать далее...

Попавшийся на налоговом мошенничестве бизнесмен заплатит государству круглую сумму, чтобы избежать тюрьмы

В начале ноября Postimees писал, что сотрудники Налогово-таможенного департамента задержали в летней столице трех человек, подозреваемых в мошенничестве с налогами на сумму около полумиллиона евро. К настоящему времени один из обвиняемых согласился заплатить государству почти 400 000 евро, большую часть которых составляют не уплаченные налоги. Читать далее...

На кону миллионы: в Институте Нурксе ТТУ будет проведен аудит Европейской комиссии

Вчера Европейская комиссия официально уведомила Таллиннский технический университет об аудите, в ходе которого будут основательно проверены проекты Института общественного управления Рагнара Нурксе, имевшие европейское финансирование, в том числе, масштабно освященный в Postimees научный проект OpenGovIntelligence (OGI). На кону миллионы евро. Читайте далее...

Новое подразделение по подавлению бунтов и беспорядков обойдется дороже, чем думали

Инициативе министра внутренних дел по созданию специального подразделения дали ход. Читать далее...

Партия Джонсона получила абсолютное большинство на выборах

Надежды на второй референдум по Брекзиту провалились. Консервативная партия премьер-министра Бориса Джонсона получила на выборах абсолютное большинство мест в парламенте и теперь может вывести страну из состава ЕС. Читать далее...

Оплати штраф и спи спокойно: новый сайт упростит жизнь нарушителям

Как сообщает на своей страничке в Facebook Центр надзора за дорожным движением, Департамент полиции и погранохраны запустил специальный портал, где собственники или ответственные пользователи автомобилей могут найти информацию о неоплаченных предупредительных штрафах. Читать далее...

Экономист предупреждает: Брекзит может отобрать у Эстонии до 1% ВВП