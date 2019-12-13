Экономист предупреждает: Брекзит может лишить Эстонию до 1% ВВП

По оценке старшего экономиста Банка Эстонии Натальи Вийлманн, в случае реализации сценария жесткого Брекзита влияние на экономику Эстонии может составить до одного процента валового внутреннего продукта, пишет Postimees.
Брекзит в общих чертах может влиять на экономику Эстонии через различные каналы, наиболее важными из которых являются торговля товарами и услугами (включая финансовые), прямые иностранные инвестиции, миграция и обменный курс, пишет Вийлманн в блоге Банка Эстонии. Также, по ее словам, на экономику Эстонии будут влиять неопределенности и изменения в бюджете Европейского Союза после Брекзита.
Ссылаясь на опубликованное Университетом Левена в июне этого года исследование влияния Брекзита, Вийлман оценивает, что ущерб, нанесенный Брекзитом Эстонии, может составлять от 0,3 до 1 процента ВВП, в зависимости от того, будет ли Brexit внезапным или мягким. В этом исследовании используется аналитическая модель, которая берет в расчет как мягкое, так и резкое межсекторальное влияние Брекзита на добавленную стоимость и потерю рабочих мест в каждом государстве-члене ЕС. В дополнение к прямым торговым связям исследование также рассматривало косвенные.
Опираясь на исследование, проведенное Центробанком Бельгии, Вийлманн отмечает, что с учетом влияния торговли, а также изменений в инвестициях, миграции, бюджете и цепочках стоимости максимальный потенциальный ущерб экономике Европейского союза в целом может достигать 1,5% ВВП. Без учета косвенных экономических последствий предполагаемые потери для Эстонии в среднем составят от 0,5 до 0,6 процента ВВП.
Если бы внедрение правил Всемирной торговой организации (ВТО) не сопровождалось очень большим количеством барьеров, вероятная сумма этой потери для Эстонии была бы уменьшена до 0,2 процента ВВП, пишет экономист. Онf добавляет, что в более благоприятных сценариях, таких как соглашение о свободной торговле или таможенный союз, негативное влияние на экономику Эстонии может быть даже ниже 0,1 процента ВВП.