Экономист предупреждает: Брекзит может отобрать у Эстонии до 1% ВВП

Брекзит в общих чертах может влиять на экономику Эстонии через различные каналы, наиболее важными из которых являются торговля товарами и услугами (включая финансовые), прямые иностранные инвестиции, миграция и обменный курс, пишет Вийлманн в блоге Банка Эстонии. Также, по ее словам, на экономику Эстонии будут влиять неопределенности и изменения в бюджете Европейского Союза после Брекзита.

Ссылаясь на опубликованное Университетом Левена в июне этого года исследование влияния Брекзита, Вийлман оценивает, что ущерб, нанесенный Брекзитом Эстонии, может составлять от 0,3 до 1 процента ВВП, в зависимости от того, будет ли Brexit внезапным или мягким. В этом исследовании используется аналитическая модель, которая берет в расчет как мягкое, так и резкое межсекторальное влияние Брекзита на добавленную стоимость и потерю рабочих мест в каждом государстве-члене ЕС. В дополнение к прямым торговым связям исследование также рассматривало косвенные.

Опираясь на исследование, проведенное Центробанком Бельгии, Вийлманн отмечает, что с учетом влияния торговли, а также изменений в инвестициях, миграции, бюджете и цепочках стоимости максимальный потенциальный ущерб экономике Европейского союза в целом может достигать 1,5% ВВП. Без учета косвенных экономических последствий предполагаемые потери для Эстонии в среднем составят от 0,5 до 0,6 процента ВВП.