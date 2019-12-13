История успеха: как заработать миллиард на секонд-хенде

Онлайн-платформа Vinted, где пользователи могут покупать и продавать подержанную одежду, получила финансирование в размере 128 миллионов долларов. Сейчас общая стоимость предприятия достигла одного миллиарда евро, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на портал Deutsche Welle.
Vinted- это фактически история о перевоплощении. Всего три года назад молодое литовское предприятие Vinted было на грани банкротства: на его счету оставалось всего 12 миллионов евро.
В этот момент предприятию удалось привлечь нового инвестора, руководителя торговой интернет-платформы OLX Томаса Плантенга. Он помог сохранить и привести в порядок предприятие, которому на тот момент было уже восемь лет. Под руководством Плантенга началась реструктуризация компании: изменили бизнес-модель, сменили офис и набрали новый персонал.
Реформы помогли: результаты продаж Vinted резко улучшились, и предприятию пришлось привлечь новых инвесторов. Вскоре Vinted стал одним из главных торговцев поддержанной одеждой не только в Литве и Европе, но и в мире.
Осенью этого года предприятию удалось получить 128 миллионов евро: основным инвестором стал американский фонд венчурного капитала Lightspeed Venture Partners из Кремниевой долины. Благодаря этому общая стоимость Vinted превысила один миллиард долларов: это рекордный показатель среди литовских технологических компаний.
"Мы очень рады, что нам удалось получить от внешних партнеров подтверждение того, что мы движемся в правильном направлении, создавая большой, по европейским меркам, бизнес", - говорит Плантенга, который на данный момент является исполнительным директором компании. - Теперь, с новыми инвестициями, которые сделают наш продукт еще лучше и расширят возможности клиентского сервиса, мы можем продолжать развитие".
Большие перемены
Точно так же, как и многие другие идеи, проект Vinted появился из-за необходимости. Соучредитель предприятия Милда Миткуте, переезжая на новое место жительство, поняла, что ей нужно перевезти большое количество одежды. Ее друг Юст Янаускс создал для нее домашнюю страничку, благодаря которой девушка смогла избавиться от старых и ненужных вещей. Фактически так и появилась бизнес-идея Vinted.
Базирующаяся в Вильнюсе торговая площадка сегодня может похвастаться 25 млн зарегистрированными пользователями из 11 стран Европы. В Германии, например, это предприятие работает под брендом Kleiderkreisel, но самый крупный рынок сбыта находится во Франции, Бельгии и Испании.
Vinted пока не раскрывает информацию о своей прибыли. Тем не менее, представители компании рассказали, что с лета 2018 года доход предприятия увеличился в четыре раза.
Мода на секонд-хенд еще актуальна
Vinted - это место, где пользователи могут покупать или сами продавать подержанную одежду и аксессуары. Здесь стоит отметить, что объем рынка подержанной одежды в 2018 году составил 24 миллиардов, а к 2028 году должен вырасти до 64 миллиардов долларов, прогнозирует аналитическая компания Global Data. Для сравнения, у представителей масс-маркета эти показатели составляют соответственно 35 и 44 миллиардов долларов.
Учитывая историю успеха магазинов поддержанной одежды, один из крупнейших ритейлеров одежды H&M в данный момент тестирует сервис проката одежды. H&M также владеет контрольным пакетом акций шведской интернет-платформы Sellpy, на которой можно приобрести бывшие в употреблении товары. Похожие услуги предлагают и главные конкуренты H&M - Banana Republic и Urban Outfitters.
"Тот факт, что H&M начал смотреть в направлении подержанной одежды, является доказательством того, что этот сегмент рынка не исчезнет. Фактически, именно это направление сделает всю индустрию моды более устойчивой, чем сегодня", - говорит Плантенга.
Европейские технологические компании ждут инвестиций
Оценка Vinted, которая сейчас составляет один миллиард евро, фактически является доказательством того, что европейские компании также могут рассчитывать на инвестиции из США и Азии.
В этом году европейские технологические компании могут привлечь более 34,3 миллиардов долларов инвестиций, что почти на 10 миллиардов долларов больше, чем в прошлом году. Только североамериканские акционерные фонды вложили 10 миллиардов долларов за последние девять месяцев, что составляет треть от общего объема инвестиций в мире.
Как указывает Atomico, один из пяти источников финансирования в Европе является американским или азиатским инвестором. Четыре года назад это был один из десяти.
Более 30 европейских городов привлекли более 100 миллионов долларов инвестиций. Последний из городов, у кого это получилось с особым успехом - столица Литвы - Вильнюс.
"Интерес стран за пределами Европейского региона на самом деле является признаком силы европейской технологической индустрии. Это очень фундаментальное ощущение, что Европа способна создавать что-то действительно интересное и высокопотенциальное, что ценится во всем мире", - говорит Том Вемайер, глава отдела исследований Atomico.
Он также отмечает, что для европейских предприятий это время возможностей - они должны воспользоваться сложной глобальной ситуацией, например, торговой войной между США и Китаем.