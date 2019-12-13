История успеха: как заработать миллиард на секонд-хенде

Vinted- это фактически история о перевоплощении. Всего три года назад молодое литовское предприятие Vinted было на грани банкротства: на его счету оставалось всего 12 миллионов евро.

В этот момент предприятию удалось привлечь нового инвестора, руководителя торговой интернет-платформы OLX Томаса Плантенга. Он помог сохранить и привести в порядок предприятие, которому на тот момент было уже восемь лет. Под руководством Плантенга началась реструктуризация компании: изменили бизнес-модель, сменили офис и набрали новый персонал.

Реформы помогли: результаты продаж Vinted резко улучшились, и предприятию пришлось привлечь новых инвесторов. Вскоре Vinted стал одним из главных торговцев поддержанной одеждой не только в Литве и Европе, но и в мире.

Руководитель Vinted Томасс Плантенга ФОТО: Reuters / Scanpix

Осенью этого года предприятию удалось получить 128 миллионов евро: основным инвестором стал американский фонд венчурного капитала Lightspeed Venture Partners из Кремниевой долины. Благодаря этому общая стоимость Vinted превысила один миллиард долларов: это рекордный показатель среди литовских технологических компаний.

"Мы очень рады, что нам удалось получить от внешних партнеров подтверждение того, что мы движемся в правильном направлении, создавая большой, по европейским меркам, бизнес", - говорит Плантенга, который на данный момент является исполнительным директором компании. - Теперь, с новыми инвестициями, которые сделают наш продукт еще лучше и расширят возможности клиентского сервиса, мы можем продолжать развитие".

Большие перемены

Точно так же, как и многие другие идеи, проект Vinted появился из-за необходимости. Соучредитель предприятия Милда Миткуте, переезжая на новое место жительство, поняла, что ей нужно перевезти большое количество одежды. Ее друг Юст Янаускс создал для нее домашнюю страничку, благодаря которой девушка смогла избавиться от старых и ненужных вещей. Фактически так и появилась бизнес-идея Vinted.

Базирующаяся в Вильнюсе торговая площадка сегодня может похвастаться 25 млн зарегистрированными пользователями из 11 стран Европы. В Германии, например, это предприятие работает под брендом Kleiderkreisel, но самый крупный рынок сбыта находится во Франции, Бельгии и Испании.

Vinted пока не раскрывает информацию о своей прибыли. Тем не менее, представители компании рассказали, что с лета 2018 года доход предприятия увеличился в четыре раза.

Мода на секонд-хенд еще актуальна

Vinted - это место, где пользователи могут покупать или сами продавать подержанную одежду и аксессуары. Здесь стоит отметить, что объем рынка подержанной одежды в 2018 году составил 24 миллиардов, а к 2028 году должен вырасти до 64 миллиардов долларов, прогнозирует аналитическая компания Global Data. Для сравнения, у представителей масс-маркета эти показатели составляют соответственно 35 и 44 миллиардов долларов.