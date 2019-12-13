Фото: в продаже еще одна жилая мельница - на сей раз недалеко от Виртсу

Ветряная мельница, известная с 1869 года, находится в живописной местности Пярнумаа - волости Ляэнемере. В пятиэтажной мельнице - пятнадцать комнат. А вся недвижимость имеет площадь 6836 м2: кроме мельницы на участке расположено еще восемь построек.

Мельница Пивароотси. ФОТО: KV.EE

На первом этаже мельницы голландского типа находятся просторная кухня-гостиная и баня. На втором этаже - свит с камином и антикварной мебелью. На третьем - помещения для проведения семинаров, на четвертом - выставочный зал. На пятом этаже, в дополнение к выставочному залу еще две спальни и кухня.

Мельница Пивароотси. ФОТО: KV.EE

На участке также расположены еще восемь строений, среди них - дом для отдыха площадью 42 м2, семейный дом размером 25 м2, банный дом площадью 30 м2 и еще пять небольших домиков.

Мельница Пивароотси. ФОТО: KV.EE

Также на территории расположены открытый бассейн, теннисный корт, волейбольная площадка и дорожки для мини-гольфа.

Мельница Пивароотси. ФОТО: KV.EE

База отдыха расположена в 600 метрах от пляжа.

Мельница Пивароотси. ФОТО: KV.EE