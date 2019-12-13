В Европе ликвидирована крупная международная наркосеть

Согласно выдвинутым подозрениям, наркосеть смогла тайком провезти сотни килограммов кокаина и героина. Сеть платила наркокурьерам, которые доставляли запрещенные вещества из Чехии в Австралию, чаще всего через Лос-Анджелес или Тайланд. У курьеров всегда были с собой по четыре сумки, которые содержали пять килограммов наркотиков, сообщает полиция. Причем вещества невозможно было обнаружить с помощью сканера или наркособак.