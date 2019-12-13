Пт, 13.12.2019
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В Европе ликвидирована крупная международная наркосеть

Kokaiinitriibud. Foto on illustreeriv.

ФОТО: SWNS.com / Scanpix

Чешская полиция сообщила сегодня о ликвидации международной контрабандной наркосети в сотрудничестве с властями США и Австралии. 

Согласно выдвинутым подозрениям, наркосеть смогла тайком провезти сотни килограммов кокаина и героина. Сеть платила наркокурьерам, которые доставляли запрещенные вещества из Чехии в Австралию, чаще всего через Лос-Анджелес или Тайланд. У курьеров всегда были с собой по четыре сумки, которые содержали пять килограммов наркотиков, сообщает полиция. Причем вещества невозможно было обнаружить с помощью сканера или наркособак.

Всего обвинение в участии в наркобизнесе предъявили 60-и людям. Еще четверо были пойманы в Австралии.

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