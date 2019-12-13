Датчик угарного газа станет обязательным: как его правильно использовать

По данным Спасательного департамента, ежегодно эстонским спасателям поступает порядка 500 вызовов, связанных с угарным газом. Количество несчастных случаев в последние годы росло, причем, некоторые, как это ни печально, имели летальный исход. По данным ERGO kindlustus, участились страховые случаи, когда причиной опасных ситуаций становился самостоятельный ремонт газового оборудования.
К сожалению, жители страны недостаточно хорошо осведомлены о том, что с 2018 года датчик угарного газа обязателен во всех жилых помещениях, в которых имеется подключенное к дымовой трубе газовое оборудование, такое как газовый бойлер или котел. С 2022 же года наличие датчиков угарного газа также станет обязательным во всех жилых помещениях, где есть связанные с процессом горения устройства (печи, камины). Союз спасателей и ERGO kindlustus напоминают, что следует знать об угарном газе и о датчике, способном его распознать.
«Физические свойства угарного газа схожи со свойствами воздуха – он не имеет запаха, цвета и вкуса. Однако в отличие от воздуха угарный газ крайне ядовит для человека и многих других живых существ», – рассказал исполнительный директор Союза спасателей Кайдо Таберланд.
Угарный газ образуется при горении любых углеродосодержащих веществ в условиях дефицита кислорода, то есть при неполном сгорании. «В большинстве случаев к несчастью приводят слишком рано закрытая печная задвижка, неверно отрегулированная газовая плита, газовый бойлер с плохой тягой, ненадлежащим образом установленная или отремонтированная топка», – добавил Таберланд.
Руководитель отдела ERGO по имущественным ущербам Эрко Макиенко напоминает и о необходимости регулярной проверки стандартного домашнего газового оборудования –бойлеров, плит и котлов. «При возникновении подозрений в исправности оборудования и устройств ни в коем случае не следует пытаться самостоятельно производить обслуживание или что-то ремонтировать. Также учитывайте, что в помещениях с газовым оборудованием причиной несчастья могут стать любые влияющие на движение воздуха ремонтные работы, такие как замена двери в ванную комнату или кухонной вытяжки», – подчеркнул представитель Союза спасателей.
Вдыхание угарного газа может привести к отравлению. Диагностировать отравление угарным газом очень непросто, поскольку симптомов много, и они зависят от тяжести отравления. При легкой степени отравления возникают тошнота, головная боль и другие симптомы, схожие с симптомами легкого гриппа. Тяжелое же отравление может привести к нарушениям сердечного ритма, потере сознания, коме и даже летальному исходу. Степень тяжести отравления угарным газом зависит от двух факторов – от концентрации угарного газа в воздухе и продолжительности пребывания в отравленной атмосфере.
Если у вас дома вероятна утечка угарного газа, следует обязательно установить датчик угарного газа. Не забудьте позаботиться и о своих пожилых родственниках, если они живут отдельно.
Памятка по использованию датчика угарного газа:
- Помните, что дымовой датчик и датчик угарного газа – два разных устройства. Они не взаимозаменяемы. Если дымовой датчик размещают, как правило, на потолке, то датчики угарного газа в основном устанавливают на стене, на уровне дыхательных путей.
- Перед установкой датчика угарного газа обязательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. Следуйте рекомендациям, приведенным в руководстве по эксплуатации конкретного датчика, поскольку датчики могут различаться.
- Общая рекомендация заключается в том, что датчик угарного раза размещают на стене поблизости от очага, на уровне дыхательных путей. На каком расстоянии у очага должен быть установлен конкретный датчик, будет указано в руководстве по эксплуатации, но большинство датчиков устанавливают в 1–3 метрах. В спальне датчик угарного газа лучше установить на высоте спального места, а в детской комнате – на высоте передвижения детей.
- Один датчик угарного газа рассчитан на использование в одном помещении. Если существует опасность того, что угарный газ может образовываться и в других помещениях, в них тоже следует установить датчики.
- Не устанавливайте датчик угарного газа вблизи вентиляционной системы или воздухозаборных каналов.
- Прочно закрепите датчик угарного газа на стене в соответствии с руководством по эксплуатации. Избегайте использования клейкой ленты.
- Проверяйте исправность датчика раз в месяц.
- Учтите, что в незначительном количестве угарный газ образуется при любом горении и на небольшие количества датчик не реагирует. Звуковой сигнал раздается, когда сенсор фиксирует определенное количество угарного газа в течение определенного времени и возникает опасность.