Датчик угарного газа станет обязательным: как его правильно использовать

К сожалению, жители страны недостаточно хорошо осведомлены о том, что с 2018 года датчик угарного газа обязателен во всех жилых помещениях, в которых имеется подключенное к дымовой трубе газовое оборудование, такое как газовый бойлер или котел. С 2022 же года наличие датчиков угарного газа также станет обязательным во всех жилых помещениях, где есть связанные с процессом горения устройства (печи, камины). Союз спасателей и ERGO kindlustus напоминают, что следует знать об угарном газе и о датчике, способном его распознать.

«Физические свойства угарного газа схожи со свойствами воздуха – он не имеет запаха, цвета и вкуса. Однако в отличие от воздуха угарный газ крайне ядовит для человека и многих других живых существ», – рассказал исполнительный директор Союза спасателей Кайдо Таберланд.

Угарный газ образуется при горении любых углеродосодержащих веществ в условиях дефицита кислорода, то есть при неполном сгорании. «В большинстве случаев к несчастью приводят слишком рано закрытая печная задвижка, неверно отрегулированная газовая плита, газовый бойлер с плохой тягой, ненадлежащим образом установленная или отремонтированная топка», – добавил Таберланд.

Руководитель отдела ERGO по имущественным ущербам Эрко Макиенко напоминает и о необходимости регулярной проверки стандартного домашнего газового оборудования –бойлеров, плит и котлов. «При возникновении подозрений в исправности оборудования и устройств ни в коем случае не следует пытаться самостоятельно производить обслуживание или что-то ремонтировать. Также учитывайте, что в помещениях с газовым оборудованием причиной несчастья могут стать любые влияющие на движение воздуха ремонтные работы, такие как замена двери в ванную комнату или кухонной вытяжки», – подчеркнул представитель Союза спасателей.

Вдыхание угарного газа может привести к отравлению. Диагностировать отравление угарным газом очень непросто, поскольку симптомов много, и они зависят от тяжести отравления. При легкой степени отравления возникают тошнота, головная боль и другие симптомы, схожие с симптомами легкого гриппа. Тяжелое же отравление может привести к нарушениям сердечного ритма, потере сознания, коме и даже летальному исходу. Степень тяжести отравления угарным газом зависит от двух факторов – от концентрации угарного газа в воздухе и продолжительности пребывания в отравленной атмосфере.

Если у вас дома вероятна утечка угарного газа, следует обязательно установить датчик угарного газа. Не забудьте позаботиться и о своих пожилых родственниках, если они живут отдельно.