Город Пярну откажется от фейерверка на Новый год: бережем деньги, природу и нервы животных

Пярнуская горуправа не станет устраивать фейерверк на этот Новый год, поскольку считает украшение городского пространства важнее салюта, который длится всего восемь минут, передает Pärnu Postimees.
«Мы обсудили, есть ли альтернатива тому, чтобы бросать на ветер тысячи евро, и решили, что скорее внесем свой вклад в украшение города с помощью световых декораций, что является значительно более устойчивым вариантом, - сказал мэр города Ромек Козенкраниус, добавив, что отмена фейерверка сбережет окружающую среду и будет безопасной. – Мы не первое в Пярнумаа самоуправление, которое отказывается от фейерверка, но мы хотим своим решением подать хороший пример».
Например, в прошлом году город выпустил в новогоднюю ночь за восемь минут ракет на 4000 евро.
По словам мэра, на первом месте в программе развития стоит сбережение природы, чему приготовление безалкогольного тоника из елки, установленной на Центральной площади, способствует больше, чем травмирование животных в новогоднюю ночь. «Добавив к ракетам предприятий и граждан свой фейерверк, горуправа не предложила бы ничего нового, но напугала бы часть людей и четвероногих друзей, которых беспокоит неожиданный грохот».
Зато сияния света в городском пространстве будет больше прежнего, поскольку, помимо новогодней елки на площади Независимости и Центральной площади, и украшенных улиц и парков в центре города, в этом году световые декорации будут установлены в местах, где их раньше не было. Также людей удивят огнями светофоров в форме елочки, чтобы настроение было более радостным.