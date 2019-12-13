Город Пярну откажется от фейерверка на Новый год: бережем деньги, природу и нервы животных

«Мы обсудили, есть ли альтернатива тому, чтобы бросать на ветер тысячи евро, и решили, что скорее внесем свой вклад в украшение города с помощью световых декораций, что является значительно более устойчивым вариантом, - сказал мэр города Ромек Козенкраниус, добавив, что отмена фейерверка сбережет окружающую среду и будет безопасной. – Мы не первое в Пярнумаа самоуправление, которое отказывается от фейерверка, но мы хотим своим решением подать хороший пример».

Например, в прошлом году город выпустил в новогоднюю ночь за восемь минут ракет на 4000 евро.

По словам мэра, на первом месте в программе развития стоит сбережение природы, чему приготовление безалкогольного тоника из елки, установленной на Центральной площади, способствует больше, чем травмирование животных в новогоднюю ночь. «Добавив к ракетам предприятий и граждан свой фейерверк, горуправа не предложила бы ничего нового, но напугала бы часть людей и четвероногих друзей, которых беспокоит неожиданный грохот».