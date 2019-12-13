Вопрос читателя: во время отпуска по уходу за ребенком можно работать в другой фирме?

Отвечает юрист-консультант Трудовой инспекции Кайре Саареп:

Первый вариант: работник на одном предприятии находится в отпуске по уходу за ребенком и работает на другом предприятии. Использование отпусков, в том числе отпуска по уходу за ребенком, является основополагающим предприятия. Это значит, что работник может на одном предприятии быть в отпуске и в то же время работать на другой предприятии. Оповещать или просить разрешения у первого работодателя следует только, если действуют ограничения в связи с конкуренцией.

Вторая возможность для работы во время, когда работник находится с ребенком до трех лет дома, прерывание отпуска по уходу за ребенком и выход на работу на то же предприятие. Обычно заключается срочный трудовой договор, который меняет нагрузку (работник выходит на работу с частичной нагрузкой), задачи, оплату и т. д. Родительское пособие работник может получать дальше, ведь для получения пособия необязательно находиться в отпуске по уходу за ребенком.

Третий вариант — находиться в отпуске по уходу за ребенком на основании Закона о трудовом договоре и на том же предприятии оказывать услуги на основании Обязательственно-правового закона. Но в этом случае работник не может выполнять в фирме ту же работу, которая предусмотрена его трудовым договором.

Если родитель работает (с частичной нагрузкой) или оказывает какие-то услуги помимо ухода за ребенком, его родительское пособие уменьшается, если получаемая им зарплата достигает половины верхней границы компенсации (в 2019 году это 3319,80 евро). Это значит, что можно зарабатывать до 1659,90 евро без уменьшения размера родительского пособия.