Пт, 13.12.2019
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Исполнительный директор Swedbank: большая чистка идет в руководстве всей группы

Йенс Хенрикссон крайний справа.

ФОТО: Eero Vabamägi

По словам исполнительного директора Swedbank Йенса Хенрикссона, банк не утратил доверия к эстонцам и проводит тщательную чистку управленческих структур всего банка, пишет Rus.ERR. 

По словам Хенрикссона, он сообщил Eesti Pank и Финансовой инспекции, что совет управляющих поставил перед ним задачу – провести тщательную чистку в руководстве банка и заняться развитием деятельности банка. «У нас были проблемы с отмыванием денег. Управление и внутренний контроль у нас были на не достаточно хорошем уровне. Мы дали возможность подозреваемым в отмывании денег использовать Swedbank, и это плохо», – сказал Хенрикссон.

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