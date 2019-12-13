Исполнительный директор Swedbank: большая чистка идет в руководстве всей группы

По словам Хенрикссона, он сообщил Eesti Pank и Финансовой инспекции, что совет управляющих поставил перед ним задачу – провести тщательную чистку в руководстве банка и заняться развитием деятельности банка. «У нас были проблемы с отмыванием денег. Управление и внутренний контроль у нас были на не достаточно хорошем уровне. Мы дали возможность подозреваемым в отмывании денег использовать Swedbank, и это плохо», – сказал Хенрикссон.