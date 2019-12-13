Пт, 13.12.2019
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  • Фото: в аэропорту Вильнюса установили елку из запрещенных предметов

Фото: в аэропорту Вильнюса установили елку из запрещенных предметов

Елка в аэропорту Вильнюса

ФОТО: PETRAS MALUKAS / AFP

Сотрудники аэропорта в Вильнюсе сделали оригинальную елку - при ее изготовлении были использованы запрещенные к провозу в ручной клади вещи.

В аэропорту столицы Литвы поставили интересную рождественскую елку. Она создана из вещей, которые забрали у пассажиров при проверке, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на 15min.lt.

В создании конструкции были использованы зажигалки, ножницы, отвертки, лезвия, ножи, патроны - все, что запрещено везти в ручной клади на самолетах. 

Директор Департамента безопасности Вильнюсского аэропорта Видас Кшанас отметил, что работники аэропорта, запрещенные вещи не конфискуют. Пассажиры имеют право  оставить предметы провожающим.

Однако, если кто-то путешествует в одиночку, то такие вещи придется оставить на контроле в аэропорту.

ФОТО: PETRAS MALUKAS / AFP

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