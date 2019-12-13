Гостиницы Эстонии готовы к наплыву российских туристов на новогодние праздники

"Интерес к тому, чтобы встречать новогодние праздники в Эстонии, по-прежнему высок и остается на уровне прошлого года",- сказал руководитель отеля Radisson Blu Sky Виталий Макеев, по словам которого на конец года и начало января ожидается 90-процентная заполняемость отеля.

Представляющий отели Solo Sokos Hotel Estonia и Original Sokos Hotel Viru пресс-секретарь Sokotel Урмас Ээбик также сказал, что российские туристы по-прежнему испытывают большой интерес к поездкам в Эстонию, и по сравнению с прошлым годом их число выросло.

Пресс-секретарь Tallink Grupр Катри Линк прогнозирует, что число прибывающих из России будет на уровне прошлого и позапрошлого годов.