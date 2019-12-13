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Гостиницы Эстонии готовы к наплыву российских туристов на новогодние праздники

TLNPM2:TURISTID, RONGILIIKLUS, MOSKVA RONG, GO RAIL :TALLINN, EESTI,30DEC12 Täna hommikul saabus Moskvast täpselt sõiduplaani järgi 8.05. Moskvast suurendatud vagunite arvuga reisirong - 17 vagunit. Tõi kohale palju turiste, kes veedavad aastavahetuse Eestis. Pildil rongi saabumine pl/FOTO PEETER LANGOVITS/ POSTIMEES

ФОТО: PEETER LANGOVITS/PM/SCANPIX

Российские туристы по-прежнему хотят встречать новогодние праздники в Эстонии, считают представители таллиннских отелей, пишет Rus.ERR.

"Интерес к тому, чтобы встречать новогодние праздники в Эстонии, по-прежнему высок и остается на уровне прошлого года",- сказал руководитель отеля Radisson Blu Sky Виталий Макеев, по словам которого на конец года и начало января ожидается 90-процентная заполняемость отеля.

Представляющий отели Solo Sokos Hotel Estonia и Original Sokos Hotel Viru пресс-секретарь Sokotel Урмас Ээбик также сказал, что российские туристы по-прежнему испытывают большой интерес к поездкам в Эстонию, и по сравнению с прошлым годом их число выросло.

Пресс-секретарь Tallink Grupр Катри Линк прогнозирует, что число прибывающих из России будет на уровне прошлого и позапрошлого годов.

Исполнительный директор Союза отелей и ресторанов Эстонии Маарика Лийвамяги сообщила, что различные многочисленные мероприятия, организуемые отелями, новогодние программы и Таллиннский рождественский рынок привлекают в Эстонию на рождественские и новогодние праздники гостей из соседних стран.

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