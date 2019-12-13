«Если нам завтра вернут Донбасс, я готов еще 10 раз пожать руку Путину»: Зеленский рассказал о первой встрече с президентом России

"Да, я пожимал руку Путину в Париже — а как без этого начать диалог? Если завтра нам вернут Донбасс, я могу еще десять раз пожать ему руку. А если Крым — а его когда-нибудь обязательно вернут — то сто раз. Путин — непростой, сложный человек, но мне многое стало понятно из нашей встречи. Мы восемь часов смотрели друг другу в глаза, мы можем договариваться. Это будет не быстро, но будет", - приводит портал "Медуза" слова Зеленского.