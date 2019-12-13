Таксисты пришли в бешенство от наглости обычных водителей

Член правления Saare Taksotellimiskeskuse MTÜ Леа Айт отметила в письме Сааремааской волостной управе, что они не могут использовать три места для такси перед бывшим полицейским участком на Лосси, 7, поскольку там паркуются обычные участники дорожного движения.

Taksotellimiskeskus обратился и в полицию, но, по словам стражей правопорядка, проблему должна решить волостная управа. Обычные водители не понимают, что эти три парковочных места предназначены для таксистов, пишет Айт в своем письме управе. Она отметила, что на эту стоянку таксистам также опасно заезжать и разворачиваться: дорога — узкая и между стоянкой такси и улицей передвигаются пешеходы и велосипедисты. Таксистам также мешает велосипедная парковка. С приходом снега стоянка станет еще опаснее, подчеркивает Айт.

«Бывшая стоянка на улице Лосси, 3 была как для участников дорожного движения, так и для клиентов значительно безопасней», - отметила Айт и попросила рассмотреть возможность вернуть стоянку такси на прежнее место.

Такого же мнения придерживается и таксист Рейн Талисту, который считает сложившуюся ситуацию смехотворной: «Мало того, что мы там не можем парковаться, это место еще и очень опасно — туда нормально нельзя ни заехать, ни выехать. Я даже не хочу думать, что там будет, когда выпадет снег!» Талисту добавил, что на Лосси, 3 можно было хотя бы безопасно совершать маневры.

По мнению Taksotellimiskeskus, одним вариантом решения проблемы могла бы стать передача в их пользование освободившейся стоянки такси на Таллиннской улице.

Леа Айт сказала Saarte Hääl, что на отправленное 4 декабря письмо до сих пор нет ответа. «Мы отправили волостной управе снимки и номера машин, но бесполезно», - добавила она.

Такси Taksotellimiskeskus сейчас помещаются на остановках такси автобусного вокзала и улицы Торни, но на выходных, когда на работу выходит больше машин, чувствуется недостаток парковочных мест.

Причиной жалоб стала и выросшая в несколько раз арендная плата. Волость просит у MTÜ Taksotellimiskeskus за парковки для такси на улице Лосси, 7 в месяц 450 евро. Но фирма не согласна платить за аренду пока на стоянке не будут установлены понятные для всех знаки и ее смогут использовать таксисты. «Счета приходят, но за что мы платим, если на наших местах стоят чужие машины?» - задается вопросом Айт.

По словам специалиста по волостной недвижимости Сааремааской волости Марго Соояар, места для такси перед бывший полицейским участком отмечены с точки зрения организации дорожного движения верно, но людей, видимо, это не смущает. «Не знаю, злонамеренно или по невнимательности», - говорит он, добавляя, что решение должно исходить от Сааремааской волостной управы.