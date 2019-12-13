Пт, 13.12.2019
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Урмас Рейнсалу пригласил Сергея Лаврова в Эстонию

Урмас Рейнсалу.

ФОТО: Tiina Oja

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу пригласил на торжественное мероприятие, посвященное столетию Тартуского мира, коллег из Финляндии, стран Балтии, Польши и России.

Рейнсалу сказал Postimees, что приглашения отправил министрам иностранных дел России, Финляндии, Латвии, Литвы и Польши.

«Тартуский мирный договор — значительное достижение в истории эстонской дипломатии и для торжественного празднования столетия этого события приглашены министры иностранных дел Финляндии, стран Балтии, Польши и законный приемник второй стороны Россия», - уточнил Рейнсалу.

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