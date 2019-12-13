Пт, 13.12.2019
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Мужчину, занимавшегося в Таллинне проституцией, выслали из Эстонии

Евро. Фото иллюстративное.

ФОТО: Arvo Meeks

Полиция выслала из Эстонии гражданина Бразилии, промышлявшего в Таллинне проституцией.

Об этом BNS сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, отметив, что в четверг чиновник Пыхьяской службы охраны границы и миграции провел производство по делу гражданина Бразилии 1998 года, который нелегально находился на территории Эстонии.Он не пожелал сотрудничать с полицейским чиновником, кроме того, выяснилось, что в Таллинне он за деньги занимался проституцией.

Реальная цель путешествия в Эстонию не соответствовала ранее заявленным целям.

Полиция досрочно прервала срок безвизового пребывания гражданина Бразилии в Эстонии, ему было предъявлено предписание немедленно покинуть страну и запретили въезд в Эстонию на три года.

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