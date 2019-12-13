Мужчину, занимавшегося в Таллинне проституцией, выслали из Эстонии

Об этом BNS сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, отметив, что в четверг чиновник Пыхьяской службы охраны границы и миграции провел производство по делу гражданина Бразилии 1998 года, который нелегально находился на территории Эстонии.Он не пожелал сотрудничать с полицейским чиновником, кроме того, выяснилось, что в Таллинне он за деньги занимался проституцией.