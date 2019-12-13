Бездомного, убившего человека в Таллинне, не выпустили на свободу

Суд, который выслушал признанного виновным, ознакомился с мнение прокурора и переданными Тартуской тюрьмой материалами, посчитал, что условно-досрочное освобождение Игоря Божко не является обоснованным.

Хотя освобождение Божко поддержал прокурор, не поддержала выход на свободу заключенного Тартуская тюрьма.

Согласно обвинению Пыхьяской окружной прокуратуры, люди без определенного места жительства Арви Труу и Игорь Божко вечером 11 мая 2014 года в Таллинне в гаражном боксе на улице Асула совместно распивали алкоголь, в результате вспыхнувшей ссоры они напали на третьего товарища Николая.

Сначала Труу избил Николая кулаками, а потом как Труу, так и Божко ударили жертву ножами. Николай скончался на месте от потери крови.

Позже соучастники спрятали тело друга в забитом мусором гаражном боксе, где его потом обнаружила полиция.