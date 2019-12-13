Эстонские фирмы поддерживают э-регистрацию работников, но с одним условием

Строительные компании поддерживают план государства по борьбе с уклонением от уплаты налогов и с использованием нелегальной рабочей силы, который предусматривает введение на объектах электронной регистрации работников, но хотели бы, чтобы расходы на разработку необходимой системы несло государство, пишет rus.err.ee.
"Систему могло бы разработать государство (около миллион евро за разработку и обслуживание - прим.ред.), но потом за изготовление карты мог бы платить и работник. В конце концов, карта остается с ним, и когда он переходит в другую компанию, работодатель просто меняет название фирмы. По сути, это как ИД-карта, только с другими данными", - сказал член правления строительной компании Rand ja Tuulberg и член правления Союза строительных предприятий Эстонии Райво Ранд в интервью Vikerraadio.
Если государство считает, что с введением таких изменений госказна получит 5,7 млн евро в виде налогов, то почему оно не может нести расходы по созданию такой системы, добавил Ранд.