Эстонские фирмы поддерживают э-регистрацию работников, но с одним условием

"Систему могло бы разработать государство (около миллион евро за разработку и обслуживание - прим.ред.), но потом за изготовление карты мог бы платить и работник. В конце концов, карта остается с ним, и когда он переходит в другую компанию, работодатель просто меняет название фирмы. По сути, это как ИД-карта, только с другими данными", - сказал член правления строительной компании Rand ja Tuulberg и член правления Союза строительных предприятий Эстонии Райво Ранд в интервью Vikerraadio.