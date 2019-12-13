Пт, 13.12.2019
Правительство своими глупыми и надменными решениями убивает доверие людей к своему государству. Эйки Нестор
  • Rus.Postimees.ee
  • Экономика
  • Эстонские фирмы поддерживают э-регистрацию работников, но с одним условием

Эстонские фирмы поддерживают э-регистрацию работников, но с одним условием

Строитель. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

Строительные компании поддерживают план государства по борьбе с уклонением от уплаты налогов и с использованием нелегальной рабочей силы, который предусматривает введение на объектах электронной регистрации работников, но хотели бы, чтобы расходы на разработку необходимой системы несло государство, пишет rus.err.ee.

"Систему могло бы разработать государство (около миллион евро за разработку и обслуживание - прим.ред.), но потом за изготовление карты мог бы платить и работник. В конце концов, карта остается с ним, и когда он переходит в другую компанию, работодатель просто меняет название фирмы. По сути, это как ИД-карта, только с другими данными", - сказал член правления строительной компании Rand ja Tuulberg и член правления Союза строительных предприятий Эстонии Райво Ранд в интервью Vikerraadio.

Если государство считает, что с введением таких изменений госказна получит 5,7 млн ​​евро в виде налогов, то почему оно не может нести расходы по созданию такой системы, добавил Ранд.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ