Похмелье. Фото иллюстративное. ФОТО: Tino Neitz / PantherMedia / Tino Neitz

"В этом году у меня было два похмельных выходных после вечеринок с друзьями, и еще три после вечеринок с друзьями с работы".

Элли - 19, она PR-менеджер в диджитал-агентстве. Ее компания вслед за уже многими другими решила предоставлять сотрудникам неограниченное количество отпускных дней и гибкий график.

Но помимо этого Элли и ее коллеги могут взять "похмельный выходной" и работать из дома - с дивана или даже из кровати.

"Это большое преимущество, - говорит девушка. - Все дело в честности. Люди могут позволить себе не врать начальству".

"Кроме того, у сотрудников с детьми в нашей компании много преимуществ, а для тех, у кого нет детей, почти ничего не предусмотрено. Так что это преимущество для тех, у кого нет детей", - говорит она.

"Что-то для миллениалов"

Начальница Элли - Клер Кромптон, соосновательница и директор компании Audit Labs. Агентство базируется в Болтоне, поэтому, чтобы привлекать сотрудников из ближайшего крупного города, Манчестера, нужны привлекательные условия работы.

"Мы хотели что-то предложить самой юной части поколения миллениалов, которые как правило ходят в пабы в середине недели и играют в барные игры. Если моя команда знает, что им предстоит что-то такое, они просто заранее бронируют похмельный выходной. Они просто работают, сидя дома на диване, в пижаме", - говорит она.

"Если кто-то берет их два-три раза в неделю и пропускает встречи с клиентами, тогда нужно подумать. Но пока все относятся к похмельным выходным ответственно", - рассказывает Элли.

"Это просто день, когда человек работает из дома, но мы сделали его привлекательнее для молодежи, - говорит она. - Кроме того, это делает людей честнее".

Клер видит плюс и в том, что иногда ее сотрудники допоздна остаются на корпоративных вечеринках и любят неформальные встречи с клиентами.

Однако консультант Королевского института персонала и развития доктор Джилл Миллер считает, что компания немного промахнулась с названием.

"Называть это похмельным выходным, может быть, не очень полезно, если тем самым поощряется чрезмерное употребление алкоголя. На работодателях лежит ответственность за благополучие работников, и они должны иметь ее в виду, когда разрабатывают корпоративные правила. Компания рекомендует больше пить? Я бы придумала другое название", - говорит консультант.

"Я вчера перепила"

По словам Элли, ее коллеги стараются не злоупотреблять похмельными выходными. "Все ведут себя примерно одинаково - берут выходные только тогда, когда они им нужны, никто не наглеет и лишние не берет. Люди ими пользуются только тогда, когда они нужны", - рассказывает 19-летняя сотрудница агентства.

"В последний раз у нас с партнером было свидание. Мы сходили в ресторан и выпили бутылку вина, а потом пришли мои друзья, и я подумала - а почему бы нам не пойти с ними в паб. Все закрутилось, и мы выпили довольно много и вернулись довольно поздно. Так что на следующий день я просто позвонила Клер и сказала: "Я вчера выпила лишнего", - рассказывает Элли.

"Мне было бы гораздо более неудобно притворяться, что я заболела. Если бы я ей позвонила и соврала, то мне было бы очень плохо при каждой встрече с ней, мне нужно было бы продолжать ложь. А так я знала, что просто говорю правду, и мне совсем не было неудобно", - говорит она.