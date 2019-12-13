Фото: полицейские почтили память погибших коллег

В пятницу вечером сотрудники Департамента полиции и погранохраны и Департамента полиции безопасности в Мяо отдали дань памяти всем коллегам, погибшим при исполнении своих служебных обязанностей.

Монумент в Мяо установлен в память о дорожных полицейских из Ярва Мареке Лемминге и Арго Киви, которые 15 декабря 1994 года остановили в Мяо для проверки документов и груза грузовик «Камаз». Грузовик вез украденный накануне в Таллинне алкоголь. Во время осмотра груза из кабины грузовика вышел Андрей Илюхин и открыл огонь по полицейским. Марек Лемминг скончался на месте происшествия, а Арго Киви — по дороге в больницу.