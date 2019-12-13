Евросоюз вводит новый запрет: смотрите, что еще нельзя ввозить из России в Эстонию

В Евросоюз уже запрещено ввозить из третьих стран мясные изделия и молочные продукты. С завтрашнего дня, 14 декабря, для ввоза фруктов, ягод, овощей и корнеплодов понадобится фитосанитарный сертификат. Такое разрешение также необходимо при ввозе саженцев, горшечных и комнатных растений, черенков, ростков, клубней, корневищ и других материалов для разведения растений, семенных зерен, срезанных цветов и веток. Правила распространяются на все страны Евросоюза.