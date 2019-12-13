Евросоюз вводит новый запрет: смотрите, что еще нельзя ввозить из России в Эстонию

В субботу 14 декабря вступит в силу новое фитосанитарное законодательство, согласно которому из-за пределов ЕС нельзя будет ввезти даже одно яблоко без фитосанитарного сертификата. Закон касается также интернет-торговли, пишет Yle.
В Евросоюз уже запрещено ввозить из третьих стран мясные изделия и молочные продукты. С завтрашнего дня, 14 декабря, для ввоза фруктов, ягод, овощей и корнеплодов понадобится фитосанитарный сертификат. Такое разрешение также необходимо при ввозе саженцев, горшечных и комнатных растений, черенков, ростков, клубней, корневищ и других материалов для разведения растений, семенных зерен, срезанных цветов и веток. Правила распространяются на все страны Евросоюза.
«Физическое лицо не может ни ввозить, ни заказывать в интернет-магазине из-за пределов ЕС даже одно яблоко или апельсин, не имея фитосанитарного сертификата», – говорится в материалах финской таможни.
По словам начальника канцелярии Министерства сельского и лесного хозяйства Финляндии Яны Хусу-Каллио, новое законодательство нацелено на борьбу с распространением вредителей растений на территории ЕС.
Новые требования не распространяются на бананы, финики, дуриан, ананас и кокос.