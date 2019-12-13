В Торонто из автомобиля открыли стрельбу по прохожим

В результате стрельбы, которую открыли неизвестные в Торонто, один человек получил ранения.
Инцидент произошел поздно вечером в четверг, когда пассажиры одного автомобиля открыли стрельбу по четырем молодым людям, переходившим дорогу, сообщает Korrespondent со ссылкой на телеканал Global News.
Пострадал 16-летний подросток. Он находится в больнице с тяжелыми ранениями, но его жизнь уже вне опасности. Остальные пешеходы не пострадали.
В настоящее время полиция разыскивает людей, которые находились в автомобиле, из которого стреляли неустановленные лица.