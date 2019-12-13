Пт, 13.12.2019
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В Торонто из автомобиля открыли стрельбу по прохожим

Фото иллюстративное

ФОТО: OLI SCARFF/AFP

В результате стрельбы, которую открыли неизвестные в Торонто, один человек получил ранения. 

Инцидент произошел поздно вечером в четверг, когда пассажиры одного автомобиля открыли стрельбу по четырем молодым людям, переходившим дорогу, сообщает Korrespondent со ссылкой на телеканал Global News.

Пострадал 16-летний подросток. Он находится в больнице с тяжелыми ранениями, но его жизнь уже вне опасности. Остальные пешеходы не пострадали.

В настоящее время полиция разыскивает людей, которые находились в автомобиле, из которого стреляли неустановленные лица.

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