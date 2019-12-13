В Торонто из автомобиля открыли стрельбу по прохожим

Инцидент произошел поздно вечером в четверг, когда пассажиры одного автомобиля открыли стрельбу по четырем молодым людям, переходившим дорогу, сообщает Korrespondent со ссылкой на телеканал Global News.

Пострадал 16-летний подросток. Он находится в больнице с тяжелыми ранениями, но его жизнь уже вне опасности. Остальные пешеходы не пострадали.