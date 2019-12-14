Фото: вы даже не представляете, сколько стоит этот дом!

Из дома виден культовый знак Голливуда, а в соседних особняках проживают знаменитости. Резиденция выставлена на продажу за 46 миллионов долларов.

Особняк построен на пологом склоне и занимает площадь 1 858 квадратных метров, предлагая все необходимое для роскошной жизни в одном из самых желанных мест в мире. В доме семь спален, девять ванных комнат, просторные помещения дневной зоны, кинотеатр, тренажерный зал, бассейн и терраса для вечеринок.

ФОТО: hqroom.ru

Вместо того, чтобы создать единый объем, архитекторы разделили дом на два крыла, которые слегка повернуты относительно друг друга, чтобы обеспечить оптимальный вид, и соединены расположенным ниже центральным блоком с панорамным остеклением.

ФОТО: hqroom.ru

Для отделки фасадов использовалась смесь материалов, в том числе западный красный кедр, бетон и белая штукатурка. Большие участки стекла наполняют интерьеры естественным светом, одновременно позволяя владельцам беспрепятственно наслаждаться пейзажем.

Гостиная, кухня и столовая занимают центральную зону, где многочисленные окна растворяют границу между внутренним и внешним миром. Отделка в этой зоне включает серый плиточный пол, белые стены и потолки, укутанные в уютную древесину кедра. На кухне имеется мраморный остров, шкафы из белого дуба и высококлассная бытовая техника.

Доступ в спальни, расположенные в крыльях особняка, осуществляется по деревянным лестницам с бетонными стенами.

ФОТО: hqroom.ru

На вершине центрального объема находится зона для вечеринок под открытым небом площадью 186 квадратных метров.