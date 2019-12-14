Живущий в Париже эстонец: город просто вымер

Живущий в Париже последние 25 лет Мартин Кала сообщил в эфире передачи «Ringvaade» на канале ETV, что это крупнейшая забастовка за все это время, а также он отметил, что она чрезвычайно принципиальна для французов, поскольку Эмманюэль Макрон претворяет в жизнь реформы, которые не удалось завершить его предшественникам, пишет Postimees.
По словам Кала, в основном против пенсионной реформы протестуют гимназисты и студенты, поскольку она в основном затрагивает людей родившихся после 1975 года. «Сама реформа должна вступить в силу лишь в 2017 году», - сказал он.
Пенсионная реформа является одним из самых амбициозных проектов Макрона, а также является одним из предвыборных обещаний. В то же время правительство еще не представило в полном объеме предложения по реформированию системы. Нынешняя пенсионная система насчитывает 42 различные пенсионные схемы — как частных, так и государственных. По оценкам экспертов, изменения могут в будущем обернуться 17 миллиардным дефицитом пенсионного фонда.
«В Париже, несмотря на забастовку, одновременно наблюдается и полная тишина. Город просто вымер», - сказал Кала.
Акции протеста начали проводится с 17 ноября 2018 года, когда водители были недовольны повышением цен на топливо. Позже люди стали протестовать против политики Эмманюэля Макрона.