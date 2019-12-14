Департамент шоссейных дорог обратился к водителям с важным предупреждением

В субботу в течение дня на территории Эстонии температура воздуха будет немного выше нуля, однако за последние сутки на материковой части страны наблюдались заморозки и на некоторых участках дорог могут неожиданно встречаться опасно скользкие участки.
Центр управления движением сообщил с утра , что проезжая часть дорог государственного значения была влажной после обработки хлоридами. В Западной и Северной Эстонии с утра прошел слабый дождь или мокрый снег.
По прогнозам, в субботу ожидается облачная погода. Во многих регионах пройдет слабый дождь и мокрый снег. Ветер юго-восточный, порывами до 12 м/сек, на побережье его скорость возрастет до 18 м/сек. Температура воздуха удержится выше нулевой отметки.