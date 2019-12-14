Причины, по которым гостиная всегда кажется неубранной

В чистой и просторной гостиной приятно проводить темные зимние вечера. Но в комнате, где царит беспорядок, невозможно расслабиться, потому что вы чувствуете, что должны не отдыхать, а срочно начать уборку, пишет Kodustiil.
Чтобы содержать свою гостиную в порядке, нужно обратить внимание на несколько важных вещей, пишет apartmenttherapy.com.
Слишком громоздкая мебель
Если мебель в вашей гостиной занимает большую часть пространства, комната будет выглядеть тесной. Избегайте покупки громоздкой мебели и предпочитайте более изящные модели. Также необходимо избегать покупки ненужной мебели - оставьте в гостиной только самое необходимое.
Недостаточно света
Хорошо освещенная комната выглядит намного просторнее, чем есть на самом деле. Если дневного света недостаточно, он должен быть создан искусственно. Чтобы имитировать дневной свет, выберите нужные лампочки с холодным светом и используйте их в разных светильниках. Этот прием в одно мгновение сделает гостиную более просторной и хорошо убранной.
Слишком пестрый интерьер
Переизбыток разных оттенков и орнаментов создает впечатление беспорядка. Но чтобы создать ощущение простора, не обязательно делать интерьер монохромным. При создании интерьера гостиной желательно использовать один базовый цвет и несколько акцентных цветов.
Избыток мелочей
Памятные вещицы - хороший способ придать интерьеру индивидуальность и воплотить в нем свой характер. Но мелочей на полках станет слишком много, создастся впечатление постоянного беспорядка. Поэтому выберите несколько самых важных для вас безделушек и оставьте хотя бы несколько поверхностей пустыми.