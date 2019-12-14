В воскресенье в Таллинне объявят имя футболистки 2019 года в Эстонии

В воскресенье в концертном зале «Эстония» состоится гала-концерт «Футбольный бал», на котором будет объявлено имя футболистки года в Эстонии.
Об этом BNS сообщили в Эстонском футбольном союзе, отметив, что претенденток на этот титул выбрали в результате опроса, проведенного среди журналистов, руководителей футбола в стране и тренеров, всего 11 человек, каждый из которых выбрал лучшую, по его мнению тройку футболисток. Претенденткам в этом рейтинге присвоены баллы — на первое место три балла, на второе два и на третье — один.
Баллы набрали семь футболисток — их фамилии перечислены здесь в алфавитном порядке: Инна Злиднис (ФК Ferencvárosi TC, Венгрия), Кристина Банникова (ФК Пярну), Катрин Лоо (ФК Таллинн Флора), Пилле Раадик (ФК Åland United, Финляндия), Сирет Ряэмет (ФК Таллинн Флора), Лизетте Таммик (ФК Napoli CF, Италия) и Кети Ыунпуу (ФК Таллинн Флора).
Имя лучшей футболистки будет объявлено 15 декабря на традиционном гала-шоу «Футбольный бал» в концертном зале «Эстония».
Особые призы лучшим игрокам женских футбольных команд вручат представители компаний Betsafe и Nordica. Билеты на гала-шоу можно купить в сети Piletilevi.