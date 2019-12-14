В воскресенье в Таллинне объявят имя футболистки 2019 года в Эстонии

Об этом BNS сообщили в Эстонском футбольном союзе, отметив, что претенденток на этот титул выбрали в результате опроса, проведенного среди журналистов, руководителей футбола в стране и тренеров, всего 11 человек, каждый из которых выбрал лучшую, по его мнению тройку футболисток. Претенденткам в этом рейтинге присвоены баллы — на первое место три балла, на второе два и на третье — один.