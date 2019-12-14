Узнайте, какое официальное название получил виадук в Хааберсти и его туннели

«Мы организовали конкурс, чтобы привлечь местных жителей и действующие в районе предприятия повысить чувство общности и выбрать те названия, которые будут всем по душе,- сказал старейшина Хааберсти Андре Ханимяги на прошедшем в центре Рокка-аль-Маре торжественном мероприятии. - Рад, что жители активно приняли участие в народном голосовании».

Для местного бизнеса реконструкция перекрестка Хааберсти стала долгожданным событием. «Строительные работы доставили близлежащим предприятиям и их клиентам определенные неудобства. После окончания работ подъехать к предприятиям стало намного удобнее. Хотим быть хорошим партнером для города и жителей, чтобы окружающая нас городская среда становилась лучше», - сказала руководитель торгового центра Рокка-аль-Маре Линда Эйхлер.

Самыми популярными вариантами названия для виадука стали: Rocca al Mare viadukt (265 голоса), Haabersti küür (197 голосов) и Õismäe viadukt (88 голосов). Для туннеля, проходящего под Эхитаяте-теэ, голоса распределились следующим образом: Loomaaia tunnel (311 голосов), Rebaseuru tunnel (183 голосов) ja Ilvese tunnel (50 голосов) и для виадука под Палдиским шоссе: Suurhalli tunnel (294 голоса), Karukoopa tunnel (236 голосов) и Sebra tunnel (59 голосов).

Виадук протяженностью 227 метров и высотой пять метров построен над первым в Эстонии круговым перекрестком, который регулируют светофоры. До первого октября все таллиннцы могли предлагать свои варианты названия для виадука и для пешеходных туннелей, проходящими под Палдиским шоссе и Эхитаяте-теэ. Всего на конкурс было прислано более 700 вариантов названий, которые были связаны с историей Ыйсмяэ и Хааберсти или с различными учреждениями и предприятиями района.

Городская комиссия по топонимике, управа района Хааберсти, Зоопарк, Саку Суурхаль, Музей под открытым небом и центр Рокка-аль-Маре выбрали по три названия для моста и для двух туннелей, которые были выставлены на народное голосование. 13 декабря в центре Рокка-аль-Маре прошло торжественное мероприятие, призы получили представившие названия на конкурс.

Главный приз – подарочную карточку центра Рокка-аль-Маре на 1000 евро получил автор названия для моста. Авторы названий туннелей получили от Саку Суурхаль по 5 входных билетов со свободной датой на сумму 350 евро, которые можно использовать в течение 2020 года. Также финалисты получили входные билеты от Музея под открытым небом и Зоопарка.