Комитет Палаты представителей поддержал импичмент Трампа

Комитет по юстиции утвердил два пункта обвинения в адрес Трампа - злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса. Теперь за них будет голосовать вся Палата представителей, пишет DW.com.
Комитет по делам юстиции Палаты представителей США проголосовал за статьи обвинения против президента Дональда Трампа по делу об импичменте. В пятницу, 13 декабря, это решение поддержали 23 конгрессмена-демократа, против высказались 17 республиканцев.
Трампу инкриминируют нарушение двух статей - злоупотребление властью с целью заставить иностранное государство вмешиваться в политику США, а также беспрецедентное препятствование расследованию Конгресса. Голосование по обеим статьям проводилось по отдельности.
Белый дом раскритиковал решение комитета по юстиции
Белый дом назвал итоги голосования в комитете по делам юстиции "отчаянным фарсом". Президент рассчитывает на справедливое рассмотрение дела в Сенате и надлежащее судебное разбирательство, заявила после голосования представитель Белого дома Стефани Гришэм.
На следующей неделе обвинения в адрес Трампа будут рассмотрены полным составом Палаты представителей. В случае утверждения обвинительного заключения и вынесения импичмента оно будет передано на рассмотрение Сената. Для отстранения Трампа от должности необходимы голоса двух третей сенаторов, однако с начала 2019 года республиканцы обладают в Сенате большинством голосов в 53 места из 100, поэтому лишение Трампа президентского поста крайне маловероятно.
Дело об импичменте Трампа
Контролируемая демократами Палата представителей одобрила резолюцию об импичменте 31 октября. Скандал с возможным давлением на Зеленского получил название "Ukrainegate". Зеленский утверждает, что давления на него не оказывалось. В свою очередь Трамп назвал расследование в рамках процедуры импичмента "величайшим мошенничеством в истории американской политики".
Президента США подозревают в том, что во время телефонной беседы с президентом Украины он пытался вынудить его начать расследование против вероятного соперника Трампа на грядущих президентских выборах Джо Байдена и его сына Хантера. В качестве рычага давления якобы использовались возможное приглашение Зеленского с визитом в США и военная помощь Украине на сумму около 400 млн долларов.
В истории США импичмент был вынесен президенту дважды - 1868 году в отношении Эндрю Джонсона и в 1998 году против Билла Клинтона. Оба дела потерпели поражение в Сенате.